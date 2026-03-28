Jashari: «Cuando me llamó Ibrahimovic, me temblaba la voz. ¿Cómo se le puede decir que no al Milan?»

Las negociaciones para fichar a Ardon Jashari por el Milan se prolongaron mucho y marcaron gran parte del verano rossonero. El centrocampista suizo llegó procedente del Brujas por un importe total de 37 millones (34 + 3 en concepto de bonificaciones) y con un contrato hasta el 30 de junio de 2030.

En declaraciones a Il Foglio, el jugador nacido en 2000 ha contado cómo fueron los días de las negociaciones, con las llamadas recibidas del director deportivo del Milan, Igli Tare, y de Zlatan Ibrahimovic, pero también ha hablado de su relación con el entrenador Massimiliano Allegri.