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Jamie Vardy Cremonese 2025-26Getty
Adhe Makayasa

Traducido por

Jamie Vardy expone la misión de llevar al Burnley «en la dirección correcta» tras completar su fichaje como agente libre

J. Vardy
Burnley
Championship

Jamie Vardy se ha fijado como objetivo encarrilar de nuevo al Burnley tras cerrar su llegada como agente libre a Turf Moor hasta el final de la temporada 2026-27. El delantero, de 39 años, está decidido a utilizar su amplia experiencia para sacar al Burnley, que aún no conoce la victoria, del último puesto de la tabla de la Championship y recompensar el apasionado apoyo de la afición del club.

  • El delantero apunta a una reacción inmediata

    El veterano goleador Vardy tardó poco en dejar clara su voluntad de liderar la resurrección del Burnley tras cerrar un contrato hasta 2027. Con los Clarets hundidos en el último puesto de la clasificación del Championship sin una sola victoria en sus primeros cinco partidos, la atención del delantero está totalmente centrada en reconstruir la identidad competitiva del equipo. Está decidido a aportar una mentalidad ganadora para transformar la suerte del conjunto de Hayen lo antes posible.


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  • Vardy CremoneseGetty Images

    El veterano moviliza a una apasionada afición

    El ex talismán del Leicester City no tardó en dirigirse a la afición del Turf Moor, prometiendo cambiar el rumbo de la campaña del Burnley. En declaraciones a los medios oficiales del club tras su llegada, Vardy dijo: "Estoy muy feliz de estar ahora aquí, en el Burnley FC. Este club tiene una auténtica historia futbolística y unos aficionados apasionados que merecen un equipo que los represente a ellos y a su ciudad. Estoy deseando empezar sobre el césped y ayudar al equipo a ir en la dirección correcta".

  • La hoja de ruta para el ascenso inspira confianza

    El objetivo de recuperación de Vardy está respaldado por un brillante currículum que incluye dos ascensos desde la Championship, en 2013-14 y 2023-24, tras haber marcado 18 goles en liga para guiar al Leicester al título hace dos temporadas. Al dar la bienvenida al veterano delantero, el entrenador Hayen dijo: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Jamie al Burnley FC. Su experiencia y liderazgo serán inestimables para nuestra plantilla, y creemos que puede tener un impacto significativo en nuestra temporada. Jamie tiene una trayectoria contrastada y estamos deseando verle con la camiseta del Burnley."

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  • Jamie Vardy CremoneseGetty Images

    El duelo del martes pone a prueba la determinación

    Vardy podría iniciar su misión de rescate el martes por la noche, cuando el Burnley se enfrente al Wrexham. La presión recae de inmediato sobre el veterano delantero para aportar acierto de cara a gol y frenar la alarmante racha sin victorias de los Clarets. Adaptarse rápidamente y mantener la plenitud física será clave para el jugador de 39 años, que busca levantar la moral del vestuario a lo largo de una exigente campaña en la segunda categoría.

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