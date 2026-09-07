Jamie Vardy expone la misión de llevar al Burnley «en la dirección correcta» tras completar su fichaje como agente libre

El ex talismán del Leicester City no tardó en dirigirse a la afición del Turf Moor, prometiendo cambiar el rumbo de la campaña del Burnley. En declaraciones a los medios oficiales del club tras su llegada, Vardy dijo: "Estoy muy feliz de estar ahora aquí, en el Burnley FC. Este club tiene una auténtica historia futbolística y unos aficionados apasionados que merecen un equipo que los represente a ellos y a su ciudad. Estoy deseando empezar sobre el césped y ayudar al equipo a ir en la dirección correcta".