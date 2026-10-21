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Pio Esposito InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter-Shakhtar Donetsk EN DIRECTO

Inter Milán
Shakhtar Donetsk
Liga de Campeones
Inter Milán vs Shakhtar Donetsk

Sigue el Inter-Shakhtar Donetsk, partido de la 3.ª jornada de la fase de liga de la Champions League.

El Inter vuelve a jugar en la tercera jornada de la fase liga de la Champions League 2026/2027 y recibirá al Shakhtar Donetsk en San Siro a partir de las 21:00. Un partido que ya es a todo o nada para el Inter de Cristian Chivu, que todavía espera volver a la lucha por los 8 primeros puestos y debe reaccionar tras las dos derrotas ante el Real Madrid y el Brujas. Más tranquila es la situación de los jugadores de Arda Turan, que llegan al encuentro con 4 puntos sumados en sus dos primeros partidos.


INTER-SHAKHTAR

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  • Inter-Shakhtar: posibles alineaciones y ficha del partido

    INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram.

    Entrenador: Chivu.


    SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Newertton; Kauã Elias.

    Entrenador: Arda Turan.

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    0' Saque inicial en el Giuseppe Meazza de San Siro a las 21


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