Inter-Shakhtar Donetsk EN DIRECTO

El Inter vuelve a jugar en la tercera jornada de la fase liga de la Champions League 2026/2027 y recibirá al Shakhtar Donetsk en San Siro a partir de las 21:00. Un partido que ya es a todo o nada para el Inter de Cristian Chivu, que todavía espera volver a la lucha por los 8 primeros puestos y debe reaccionar tras las dos derrotas ante el Real Madrid y el Brujas. Más tranquila es la situación de los jugadores de Arda Turan, que llegan al encuentro con 4 puntos sumados en sus dos primeros partidos.





INTER-SHAKHTAR

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