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cm grafica lautaro martinez inter 2025 26 16 9Getty Images

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Inter, Lautaro: «Me siento bien aquí, no sé cuándo, pero sueño con volver al Racing»

El delantero argentino habla en la radio del club que le dio la oportunidad.

Lautaro Martínez se sincera sobre su pasado, presente y futuro.

El delantero argentino del Inter declaró a Racing Radio, la emisora oficial del club que lo lanzó al estrellato: «Volver al Racing es uno de mis deseos para el futuro, estoy intentando convencer a mi mujer, que me apoya. Obviamente, depende de muchas cosas, tanto familiares como de mi estado físico. Mi sueño es volver a jugar en el Racing durante al menos un año, no sé cuándo».

«Todavía me quedan tres años de contrato con el Inter y me gustaría seguir mucho tiempo en el fútbol de alto nivel, también porque me siento bien y aún soy bastante joven. Pero en el futuro me gustaría volver al Racing, para que mis hijos también comprendan el cariño que la gente del Racing me tiene».

  • EL TORO Y EL PRÍNCIPE

    «Hablo todas las semanas con Diego Alberto Milito (exdelantero de ambos equipos y actual presidente del club argentino); siempre ha estado presente y cerca de mí, incluso al principio de mi carrera. Nos vemos a menudo; incluso me escribió tras mi última lesión. También hemos hablado del Racing, que no está pasando por un buen momento, pero le envié un mensaje de apoyo al club».

    «Un día, cuando volví a Argentina para responder a la convocatoria de la selección, fui enseguida al Tita (el centro de entrenamiento del Racing, nota del editor), donde un amigo de mi hermano jugaba en el equipo de reservas. Me crucécon el entrenador del Racing, Costas, que me dijo que volviera aquí el año que viene, después del Mundial. El deseo de volver al Racing siempre está presente en mí por los momentos vividos, porque me permitieron hacer lo que estoy haciendo hoy. Además de los sacrificios que hice, ellos me ayudaron muchísimo».

    • Anuncios

  • ¡Vaya cifras!

    Tras llegar al Inter procedente del Racing Club de Avellaneda por 25 millones de euros en el mercado de fichajes de verano de 2018, tras haber marcado 27 goles en 62 partidos en Argentina, en su octava temporada en Italia hasta la fecha, Lautaro ha marcado 171 goles en 370 partidos con la camiseta nerazzurra. Ha ganado 2 Scudetti, 2 Copas de Italia y 3 Supercopas de Italia

    Junto a Roberto Boninsegna, es el tercer máximo goleador de la historia del equipo, por detrás de Alessandro Altobelli (209 goles) y Giuseppe Meazza (284 goles).

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