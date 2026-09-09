Según informa Italpress, el equipo de Chivu está interesado en Bassey, y los contactos entre el defensa y su actual club, el Fulham, estarían en un punto de inflexión. El nigeriano de 26 años termina contrato con el conjunto londinense, que querría retenerlo (y tiene una opción para ampliar su vínculo por un año más), mientras que el jugador está valorando las ofertas que le han llegado para decidir si seguir ligado a los Cottagers o dejar que expire su contrato y firmar con su próximo equipo ya en enero, de modo que no tenga coste para el club que lo ficharía en julio.





El Inter, en definitiva, mantiene la esperanza y huele el gran golpe. Desde el pasado invierno, Bassey figura en la agenda de la directiva del Inter, que valora su fuerza física, su capacidad para iniciar la jugada y su polivalencia. El nigeriano puede jugar tanto de defensa central como de central en una línea de tres y de lateral izquierdo. El Fulham lo había fichado del Ajax en julio de 2023 por más de 20 millones de euros y ya lo ha alineado 3 veces en este nuevo campeonato recién comenzado.





Pilar de las Super Eagles, el futbolista nacido en 1999 nació en Italia, en Aosta, y también tiene pasaporte inglés. Nacido el 31 de diciembreen Valle de Aosta, de padres nigerianos, pasó precisamente en la capital del valle los primeros años de su vida en Italia antes de trasladarse con su familia a Inglaterra, abandonando también el apellido de su padre. De las categorías inferiores del Leicester, pasó a los Glasgow Rangers, antes de las llamadas de Ajax y Fulham y a la espera del salto a un grande.