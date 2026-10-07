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¡Imparable! Argentina se lanza hacia su 22.ª victoria consecutiva mientras continúa su racha imparable
Argentina logra una cómoda victoria en Buenos Aires
Argentina cerró la ventana internacional de la FIFA con una convincente victoria por 3-0 sobre Benín en el Estadio Monumental. El equipo de Lionel Scaloni dominó la posesión durante todo el encuentro y superó a una sólida defensa africana para asegurar otra victoria ante un estadio lleno.
La victoria puso el broche a una noche emotiva en Buenos Aires, donde la afición local celebró otro triunfo.
El resultado garantizó que Argentina mantuviera su impecable registro en los recientes partidos de exhibición.
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Una avalancha en la segunda parte rompe la resistencia de un rival correoso
Tras una primera parte sin goles en la que Benín cerró bien los espacios, Argentina logró abrir el marcador poco después de la reanudación. El veterano defensa Nicolas Otamendi inauguró el marcador con un cabezazo bien colocado para encaminar a los campeones del mundo hacia la victoria.
El centrocampista suplente Nicolas Paz dobló la ventaja minutos después con una definición precisa desde dentro del área.
Lionel Messi puso el broche final en los últimos minutos al empujar el balón a la red para sellar el 3-0.
La racha de victorias en amistosos alcanza los 22 partidos
El resultado amplió la extraordinaria racha triunfal de Argentina en amistosos internacionales hasta los 22 partidos consecutivos. La notable serie comenzó en junio de 2022 con una victoria por 5-0 ante Estonia y se ha prolongado durante más de cuatro años bajo la dirección de Scaloni.
Durante estos 22 partidos, Argentina ha marcado 75 goles y solo ha encajado tres, manteniendo la portería a cero ante 19 rivales diferentes.
Solo Costa Rica, Guatemala y Mauritania han conseguido marcarle durante este periodo.
- ZUMA Press Wire
La racha invicta en los amistosos de exhibición continúa
La victoria también amplía el récord de imbatibilidad de Argentina en partidos no competitivos. La campeona del mundo no ha sufrido ninguna derrota en un amistoso desde 2019, lo que eleva su racha invicta en partidos de exhibición a 28 encuentros consecutivos.
El equipo de Scaloni sigue demostrando una regularidad excepcional en todas las ventanas internacionales.
Argentina buscará aprovechar este impulso cuando se reanuden los clasificatorios oficiales.
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