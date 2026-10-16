Se vislumbra en el horizonte un posible pulso entre los grandes clubes de Arabia Saudí, tras el estancamiento de las negociaciones para renovar el contrato de Hammam Al Hammami, extremo del Al Shabab, durante el periodo actual, en un giro que podría convertir al joven talento en uno de los nombres más destacados sobre la mesa en el próximo mercado de fichajes, especialmente después del notable nivel que mostró con la camiseta de la selección de Arabia Saudí en la Copa del Golfo 27.

El contrato del jugador, de 22 años, con el Al Shabab expira al final de la presente temporada, lo que le brinda la posibilidad de firmar con cualquier otro club a partir del próximo mes de enero, para incorporarse a él de forma gratuita cuando finalice su vínculo en verano.

Esta situación contractual coloca a la directiva del Al Shabab ante un desafío importante: o alcanzar un acuerdo de renovación, o arriesgarse a perder a uno de los talentos saudíes más destacados sin recibir compensación económica alguna.