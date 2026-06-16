Graves preocupaciones tras el tropiezo de Marruecos... ¿Cambiará la posición de Neymar?

El empate de Brasil ante Marruecos en su debut en el Mundial 2026 ha generado preocupación. El flojo primer tiempo ha mermado la confianza de los pentacampeones.

Es pronto para hablar de crisis, pero crece la incertidumbre y Neymar es clave: debe recuperarse para la segunda jornada.

El jugador del Santos debe volver a jugar cuanto antes para recuperar su forma física.