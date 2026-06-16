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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Graves preocupaciones tras el tropiezo de Marruecos... ¿Cambiará la posición de Neymar?

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Situación incierta para la estrella del Santos

El empate de Brasil ante Marruecos en su debut en el Mundial 2026 ha generado preocupación. El flojo primer tiempo ha mermado la confianza de los pentacampeones.

Es pronto para hablar de crisis, pero crece la incertidumbre y Neymar es clave: debe recuperarse para la segunda jornada.

El jugador del Santos debe volver a jugar cuanto antes para recuperar su forma física.

  • Milo... Un deseo y una preocupación

    Neymar aún no se ha entrenado con Carlo Ancelotti porque está en la última fase de su recuperación. Pero, tras el mal inicio de Brasil en el Mundial, varias figuras del fútbol brasileño lo ven como solución.

    Felipe Melo, exfutbolista y actual comentarista, ha pedido su regreso pero admite inquietud por su forma física.

    El diario AS recogió sus palabras: «Me hubiera gustado que Neymar tuviera algo de tiempo para jugar contra Haití. Aunque esté listo para la próxima jornada, necesita jugar. Sigo esperando con todas mis fuerzas que vuelva lo antes posible, pero esto empieza a preocuparme de verdad».

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  • ¿Neymar como punta de lanza?

    Según el mismo periódico, programas deportivos de la televisión ya especulan con que Neymar juegue en una nueva posición. Igor Thiago, delantero del Brentford, fue titular contra Marruecos y firmó su peor actuación reciente.

    Por ello, como mencionó Ancelotti, podría verse a Neymar como delantero centro, ya que su habilidad le permite desmarcarse en espacios reducidos y abrir nuevas opciones de ataque.

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    Además, no se le exigirá una gran presión defensiva, tarea que debería asumir si jugara en el centro del campo o como creador de juego.

    Concluyó: «Neymar aún no se ha puesto a prueba con el seleccionador italiano. Su debut ante Marruecos generó inquietud en prensa y afición. Debe recuperarse y ser la solución a varios problemas de Brasil».

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