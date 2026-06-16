Graves preocupaciones tras el tropiezo de Marruecos... ¿Cambiará la posición de Neymar?

Según el mismo periódico, programas deportivos de la televisión ya especulan con que Neymar juegue en una nueva posición. Igor Thiago, delantero del Brentford, fue titular contra Marruecos y firmó su peor actuación reciente.
Por ello, como mencionó Ancelotti, podría verse a Neymar como delantero centro, ya que su habilidad le permite desmarcarse en espacios reducidos y abrir nuevas opciones de ataque.
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Además, no se le exigirá una gran presión defensiva, tarea que debería asumir si jugara en el centro del campo o como creador de juego.
Concluyó: «Neymar aún no se ha puesto a prueba con el seleccionador italiano. Su debut ante Marruecos generó inquietud en prensa y afición. Debe recuperarse y ser la solución a varios problemas de Brasil».