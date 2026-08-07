¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Xabi Alonso GOAL ONLYGoal AR
Karim Malim

Traducido por

Gran criba en el Chelsea: Alonso se prepara para desprenderse de 16 jugadores

Chelsea
X. Alonso
FEATURES
M. Rogers
M. Mudryk
Enzo Fernández
M. Gusto
Chelsea vs AC Milán
AC Milán
Amistosos
España
Inglaterra
Ucrania
Argentina
Francia
Italia

La lista no dará cabida a todos

El Chelsea afronta uno de sus mayores dilemas antes del inicio de la temporada 2026-2027, después de que el número de jugadores del primer equipo se disparara hasta los 41, cuando faltan apenas 25 días para el cierre del mercado de fichajes de verano.

Esta realidad coloca al nuevo entrenador, Xabi Alonso, ante la difícil tarea de rediseñar el equipo, sobre todo teniendo en cuenta la ausencia del Chelsea en las competiciones europeas esta temporada, algo que reduce la necesidad de una plantilla de este tamaño. Entre jugadores puestos en venta y otros candidatos a salir cedidos, las próximas semanas se antojan decisivas para trazar los rasgos del nuevo Chelsea.

El Chelsea vive una situación que se ha vuelto habitual en los últimos años, después de que el número de sus jugadores inscritos alcanzara los 41 en la lista principal.

Y aunque la normativa de la Premier League permite al club beneficiarse de excepciones relativas a los jugadores menores de 21 años y a los jugadores locales formados en la academia del club, lo que le otorga flexibilidad para inscribir un mayor número de futbolistas, Alonso es consciente de que contar con esta cantidad de elementos fuera de sus planes deportivos no beneficiará la estabilidad del equipo.

Por ello, el técnico español busca reducir la plantilla para que cuente con unos 25 jugadores solamente, lo que implica la necesidad de prescindir de 16 futbolistas antes del comienzo del mes de septiembre, según informó la cadena británica "BBC".

  • Chelsea FC v Manchester City - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    El fin de la era del "grupo de los excluidos"

    Chelsea sufrió durante las temporadas pasadas la existencia de lo que se conoció como el "grupo de los excluidos", que incluyó a jugadores como Raheem Sterling y Axel Disasi, quienes entrenaban lejos del primer equipo.

    Pero la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) prohibió posteriormente esta práctica, de modo que los clubes quedaron obligados a encontrar soluciones definitivas para este tipo de casos, ya fuera mediante la venta o la cesión, en lugar de aislar a los jugadores.

    Y si Chelsea se hubiera clasificado para las competiciones europeas esta temporada, habría afrontado un problema adicional consistente en la incapacidad de inscribir a todos sus jugadores, algo a lo que ya se enfrentó durante la temporada en la que se coronó campeón de la Conference League 2024-2025.

    Además, el club sigue vinculado a un acuerdo de arreglo con la Unión Europea de Fútbol (UEFA) durante otras tres temporadas, pese al reconocimiento por parte del organismo europeo de los pasos que ha dado Chelsea para mejorar su situación financiera.

    • Anuncios
  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nuevos fichajes agravan la crisis

    El Chelsea mantuvo su actividad habitual en el mercado de fichajes, después de que Xabi Alonso reforzara al equipo con las incorporaciones de Morgan Rogers, Marco Ballestra, Danny Welbeck, Jordan Henderson y Maxence Lacroix, mientras que el lateral Pep Chavarría está cerca de sumarse procedente del Rayo Vallecano.

    Sin embargo, estos refuerzos aumentaron la saturación de la plantilla, algo que quedó claramente reflejado durante el amistoso ante la Juventus en Hong Kong, cuando la lista de suplentes por sí sola incluyó a 21 jugadores, entre los que solo había cinco procedentes de la academia.

    El Chelsea llevó consigo a un gran número de jugadores en su gira asiática, donde se prepara para enfrentarse al Milan en Indonesia el sábado, antes del duelo ante el campeón de Malasia, el Johor Darul Ta'zim, el domingo. Se espera que Alonso apueste por dos alineaciones diferentes en ambos partidos, en vista de la abundancia de opciones a su disposición.

    El panorama se complica aún más por la ausencia de Cole Palmer y Levi Colwill en el último partido, a causa de leves lesiones que sufrieron en el amistoso anterior, mientras que el delantero Emmanuel Emega continúa con su programa de recuperación para reponerse de una lesión en los isquiotibiales dentro de las instalaciones de entrenamiento del club.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5 fuera de los entrenamientos y 7 de vacaciones

    Cinco jugadores no participan actualmente en los entrenamientos del primer equipo, después de quedar disponibles para salir ya sea de forma definitiva o en calidad de cesión, y son: "Benoît Badiashile, Axel Disasi, Marc Guiu, David Datro Fofana, Caleb Wiley".

    Asimismo, siete jugadores siguen alejados del equipo tras su participación en las últimas rondas del Mundial, y se espera que regresen durante la próxima semana. Son: "Enzo Fernández, Reece James, Morgan Rogers, Jordan Henderson, Maxence Lacroix, Valentín Barco, Malo Gusto".

    El defensa Trevoh Chalobah está cerca de fichar por el club italiano Como por 31 millones de libras esterlinas, incluyendo incentivos y variables. Por su parte, el portero Filip Jörgensen se prepara para incorporarse al Estrasburgo, club hermano del Chelsea, en calidad de cesión.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH61-FLUMINENSE-CHELSEAAFP

    ¿Quién se quedará y quién se marchará?

    Tras finalizar la temporada pasada en el décimo puesto y no lograr clasificarse a las competiciones europeas, Xabi Alonso se encuentra ante decisiones cruciales para reconstruir al equipo.

    La portería

    El panorama parece claro en esta posición, donde Alonso cuenta con: "Robert Sánchez, el joven guardameta belga Mike Penders (21 años), que regresa tras una exitosa cesión con el Estrasburgo, y Teddy Sharman-Lowe como tercer portero".

    Los laterales

    En la banda derecha, el equipo cuenta con: "Reece James, Marco Ballestra, Malo Gusto", y James también puede desempeñarse en el centro del campo. El Chelsea ha fijado una cifra de 75 millones de libras esterlinas para desprenderse de Gusto, ante el interés del Manchester City en su fichaje.

    En cuanto a la banda izquierda, cuenta con: "Jorrel Hato y Pep Chavarría, que está cerca de incorporarse por 16,3 millones de libras esterlinas".

    El eje de la defensa

    El Chelsea dispone de nueve jugadores en esta posición, pero Alonso afirmó que el número ideal debe limitarse únicamente a cuatro o cinco defensas.

    Tanto: "Axel Disasi como Benoît Badiashile" han quedado en el mercado. También se espera la salida de Mamadou Sarr en calidad de cedido.

    Por el contrario, la lista principal incluirá a: "Maxence Lacroix, Levi Colwill, Josh Acheampong, Wesley Fofana y Tosin Adarabioyo".

    El futuro del joven argentino Aarón Anselmino sigue siendo incierto, aunque la opción de cederlo de nuevo parece la más cercana, tras sus dos experiencias anteriores con el Borussia Dortmund y el Estrasburgo.

    El centro del campo

    El Chelsea ha fijado un precio de 120 millones de libras esterlinas para desprenderse de Enzo Fernández, quien estudia su futuro, mientras que el club también vería con buenos ojos su continuidad.

    El centro del campo incluirá a: "Moisés Caicedo, Roméo Lavia, Valentín Barco, Jordan Henderson y Dário Essugo".

    Y aunque a Essugo se le comunicó anteriormente que entraba en los planes del equipo, no se opone a salir en calidad de cedido para obtener minutos de juego regulares tras una temporada marcada por las lesiones.

    El ataque

    El expediente del regreso de Mykhailo Mudryk representa uno de los asuntos más complejos. El Chelsea asegura que todas las opciones están sobre la mesa, mientras que el jugador se somete a una evaluación física tras su regreso de una sanción de 20 meses por dar positivo por la sustancia prohibida "meldonium".

    En las bandas, el equipo cuenta con: "Jimmy-Jay Morgan en el costado izquierdo, Pedro Neto y Geovany Quenda en el costado derecho", mientras que: "Cole Palmer y Morgan Rogers" ocupan la posición de organizador del juego, en tanto que Estêvão Willian puede jugar en todas las posiciones de la línea ofensiva.

    En cuanto a la posición de delantero puro, el Chelsea desea conservar únicamente a tres atacantes, que son: "João Pedro, Danny Welbeck y un tercer delantero", y parece que Emmanuel Emenike es el más cercano a ocupar ese rol, pese a que persiste la incertidumbre en torno al futuro de Nicolas Jackson y Liam Delap.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Revolución a la vista

    Lista prevista del Chelsea: «Sánchez, Bynoe-Gittens (Penders), Sharman-Lowe, Reece James, Ballestra, Tosin, Fofana, Lacroix, Acheampong, Colwill, Hato, Chalobah, Caicedo, Fernández, Barco, Lavia, Henderson, Cucurella (Quenda), Neto, Palmer, Estêvão, Rogers, Gittens, Emega, João Pedro, Welbeck».

    Jugadores candidatos a salir cedidos: «Marc Guiu, Caleb Wiley, Kellyman, Mheuka, Walsh, Kaveh Musaba-McKean (Cavuma-Makuen), Kendry Páez».

    Jugadores en venta o con futuro incierto: «Benoît Badiashile (30 millones de libras esterlinas), Axel Disasi (25 millones), Marc Guiu (25 millones), David Datro Fofana, Liam Delap, Nicolas Jackson (65 millones de libras esterlinas), Gabriel Slonina, Malo Gusto (75 millones de libras esterlinas), Enzo Fernández (120 millones de libras esterlinas), Emanuel Emega, Pedro Neto, Dario Essugo».

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Por qué el Chelsea sigue acumulando talentos?

    La política de acumular jugadores no es nueva en el Chelsea, pues sus raíces se remontan a la época del anterior propietario Roman Abramovich, cuando el número de futbolistas cedidos por el club llegó a 42 antes de que la FIFA impusiera restricciones a este sistema.

    Con la adquisición del club por parte de Todd Boehly y la empresa "Clearlake Capital" en 2022, y la posterior compra del Estrasburgo, el Chelsea se orientó hacia el modelo de propiedad multiclub, centrándose en fichar a jugadores jóvenes con salarios bajos, para después cederlos o venderlos posteriormente con el fin de obtener beneficios.

    Uno de los ejemplos más destacados de ello es el centrocampista Andrey Santos, que llegó por 12 millones de libras esterlinas tras brillar en la Segunda División brasileña, antes de ser vendido posteriormente al Manchester United por 50 millones de libras esterlinas.

    Desde que el grupo "BlueCo" adquirió el club hace cuatro años, el Chelsea ha gastado cerca de 1.800 millones de libras esterlinas en fichajes, la cifra más alta de Europa durante ese período.

    En contrapartida, los ingresos por venta de jugadores alcanzaron cerca de 1.000 millones de libras esterlinas, incluyendo un récord en la Premier League que llegó a los 300 millones de libras esterlinas, también el más alto entre los clubes europeos.

    Se espera que las ventas del club este verano superen los 150 millones de libras esterlinas, tras el traspaso de Trevoh Chalobah al Como, además de la cesión de Alejandro Garnacho al Aston Villa con una cláusula de compra obligatoria de cerca de 40 millones de libras esterlinas el próximo verano.

    A pesar de ello, los ingresos del Chelsea siguen siendo los más bajos entre los clubes de los "Seis Grandes" de Inglaterra, debido a la limitada capacidad del estadio de Stamford Bridge, a los escasos rendimientos comerciales, al acuerdo de indumentaria que no iguala al de sus competidores, a la ausencia de un patrocinador principal en la camiseta del equipo, además del fracaso en clasificarse para la Liga de Campeones en tres de las últimas cuatro temporadas.

    Por ello, el comercio de jugadores se ha convertido en una parte fundamental del modelo económico del club, al igual que hacen clubes como el Brighton, el Brentford y el Bournemouth, con la aspiración del Chelsea de combinar la estabilidad financiera con la lucha por los grandes títulos y el regreso a la Liga de Campeones.

Amistosos
Chelsea crest
Chelsea
CHE
AC Milán crest
AC Milán
MIL