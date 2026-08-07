Gran criba en el Chelsea: Alonso se prepara para desprenderse de 16 jugadores

Tras finalizar la temporada pasada en el décimo puesto y no lograr clasificarse a las competiciones europeas, Xabi Alonso se encuentra ante decisiones cruciales para reconstruir al equipo.

La portería

El panorama parece claro en esta posición, donde Alonso cuenta con: "Robert Sánchez, el joven guardameta belga Mike Penders (21 años), que regresa tras una exitosa cesión con el Estrasburgo, y Teddy Sharman-Lowe como tercer portero".

Los laterales

En la banda derecha, el equipo cuenta con: "Reece James, Marco Ballestra, Malo Gusto", y James también puede desempeñarse en el centro del campo. El Chelsea ha fijado una cifra de 75 millones de libras esterlinas para desprenderse de Gusto, ante el interés del Manchester City en su fichaje.

En cuanto a la banda izquierda, cuenta con: "Jorrel Hato y Pep Chavarría, que está cerca de incorporarse por 16,3 millones de libras esterlinas".

El eje de la defensa

El Chelsea dispone de nueve jugadores en esta posición, pero Alonso afirmó que el número ideal debe limitarse únicamente a cuatro o cinco defensas.

Tanto: "Axel Disasi como Benoît Badiashile" han quedado en el mercado. También se espera la salida de Mamadou Sarr en calidad de cedido.

Por el contrario, la lista principal incluirá a: "Maxence Lacroix, Levi Colwill, Josh Acheampong, Wesley Fofana y Tosin Adarabioyo".

El futuro del joven argentino Aarón Anselmino sigue siendo incierto, aunque la opción de cederlo de nuevo parece la más cercana, tras sus dos experiencias anteriores con el Borussia Dortmund y el Estrasburgo.

El centro del campo

El Chelsea ha fijado un precio de 120 millones de libras esterlinas para desprenderse de Enzo Fernández, quien estudia su futuro, mientras que el club también vería con buenos ojos su continuidad.

El centro del campo incluirá a: "Moisés Caicedo, Roméo Lavia, Valentín Barco, Jordan Henderson y Dário Essugo".

Y aunque a Essugo se le comunicó anteriormente que entraba en los planes del equipo, no se opone a salir en calidad de cedido para obtener minutos de juego regulares tras una temporada marcada por las lesiones.

El ataque

El expediente del regreso de Mykhailo Mudryk representa uno de los asuntos más complejos. El Chelsea asegura que todas las opciones están sobre la mesa, mientras que el jugador se somete a una evaluación física tras su regreso de una sanción de 20 meses por dar positivo por la sustancia prohibida "meldonium".

En las bandas, el equipo cuenta con: "Jimmy-Jay Morgan en el costado izquierdo, Pedro Neto y Geovany Quenda en el costado derecho", mientras que: "Cole Palmer y Morgan Rogers" ocupan la posición de organizador del juego, en tanto que Estêvão Willian puede jugar en todas las posiciones de la línea ofensiva.

En cuanto a la posición de delantero puro, el Chelsea desea conservar únicamente a tres atacantes, que son: "João Pedro, Danny Welbeck y un tercer delantero", y parece que Emmanuel Emenike es el más cercano a ocupar ese rol, pese a que persiste la incertidumbre en torno al futuro de Nicolas Jackson y Liam Delap.