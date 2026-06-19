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1. FC Köln v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport
Christian Guinin

Traducido por

Gran confusión sobre el plan del Dortmund con Said El Mala: el BVB genera «incomprensión» en el 1. FC Colonia

Bundesliga
Fichajes
Borussia Dortmund
FC Colonia
S. El Mala

El BVB no convencería al 1. FC Köln con su plan de fichar a Said El Mala.

Hace días, el Express reveló que el BVB planea fichar al delantero de 19 años. Para bajar las pretensiones económicas del Colonia, ofrecería dos jugadores a préstamo más un pago millonario.

  • Se habla de 30 millones de euros fijos por El Mala, que podrían subir a 35 millones con bonificaciones por objetivos. Para que el trato sea atractivo para el Effzeh, se espera que el BVB incluya también una participación en una futura venta.

    La diferencia hasta los 50 millones exigidos por el Colonia se compensaría con dos jugadores cedidos, entre los que se menciona al lateral izquierdo Almugera Kabar.

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  • Said El Mala Köln 2026Getty Images

    Al parecer, Colonia insiste en una suma de 50 millones de euros por El Mala

    Sin embargo, según el portal cercano al club Geissblog, los renanos no están entusiasmados con la idea. El informe señala que el plan del Dortmund solo ha generado «incomprensión» entre los dirigentes del club.

    El Colonia insiste en una cláusula fija de 50 millones de euros y rechaza otras fórmulas, como cesiones o intercambios.

    Sin embargo, se duda de que algún club pague esa cifra. El Tottenham Hotspur ha mostrado interés tras los informes positivos de ojeadores sobre El Malas que impresionaron al nuevo entrenador, Roberto De Zerbi.

  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Se frustran los fichajes de El Mala por el Brighton y el Brentford

    Antes, el Brighton & Hove Albion perdió interés pese a intentar ficharlo el verano y el invierno pasados. Su traspaso al FC Brentford fracasó porque El Mala rechazó la oferta de la Premier League, aunque el club estaba dispuesto a pagar 50 millones de euros al Colonia.

    Sobre el rumor del TSG Hoffenheim, publicado por Express, el club lo negó de inmediato, aunque el diario insiste en que se barajó la opción.

    El BVB solo podría ficharlo si antes ingresa dinero con alguna venta. De momento, todo depende de la posible traspaso de Karim Adeyemi, cuyo contrato vence en 2024. Solo así dispondrían del presupuesto y de un lugar en la plantilla dirigido por Niko Kovac.