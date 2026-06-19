Se habla de 30 millones de euros fijos por El Mala, que podrían subir a 35 millones con bonificaciones por objetivos. Para que el trato sea atractivo para el Effzeh, se espera que el BVB incluya también una participación en una futura venta.

La diferencia hasta los 50 millones exigidos por el Colonia se compensaría con dos jugadores cedidos, entre los que se menciona al lateral izquierdo Almugera Kabar.