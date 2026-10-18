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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Gol anulado a la Fiorentina tras cinco minutos de revisión: ¿qué pasó en el VAR?

Fiorentina vs Como
Serie A
Fiorentina
Como

Anulado a Pongracic el segundo gol por fuera de juego

En el tiempo añadido de la primera parte del partido entre la Fiorentina y el Como, se le anuló a la Fiorentina un gol de Pongracic por fuera de juego del defensa central croata en una falta lanzada por Mastantuono desde el sector izquierdo de tres cuartos de campo. El gol del 2-2, que habría supuesto el doblete para el exjugador del Lecce, fue anulado.


Los árbitros estuvieron algo más de cinco minutos revisando la jugada ante el monitor, sin que Paterna, desde el VAR, lograra determinar con ayuda de la tecnología si el gol era válido o no. En los labios del árbitro Di Bello se lee claramente: «Vale, espero».

  • El saot, es decir, el sistema de fuera de juego semiautomático (SAOT, Semi Authomatic Offside Technology), probablemente falló. Así, según lo apuntado por DAZN y recogido por Violanews, en la sala VAR tuvieron que trazar las líneas con el método anterior, el llamado «cross-air».

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