El Inter ya intentó ficharlo el verano pasado, sin llegar a cerrar el trato, y, en el fondo, nunca ha dejado de creer que podría volver a intentar fichar a Manu Koné, centrocampista francés nacido en 2001, bajo contrato con la Roma hasta 2029 y valorado por los giallorossi en 50 millones de euros.
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Gazzetta - El Inter se interesa por Manu Koné: los detalles de la oferta nerazzurra
LA IDEA DEL CENTRO DEL CAMPO
Según La Gazzetta dello Sport, el Inter intentará, durante el próximo mercado de fichajes, reforzar la plantilla con una dosis de fuerza que se traduzca en una mayor intensidad sobre el terreno de juego, incluso a costa de firmar cheques que hace tiempo que no circulan por Viale della Liberazione. Y las reflexiones en curso, según el diario rosa, apuntan directamente a Koné, por quien los nerazzurri están dispuestos a invertir de verdad. Se podría superar la barrera de los 40 millones y acercarse a los 50 para cerrar la operación que el verano pasado solo se rozó, según se lee en La Gazzetta.
CAMBIO DE RUMBO
Koné es el jugador que, en opinión de Cristian Chivu, debería transformar profundamente el centro del campo y, por lo tanto, el alma misma del equipo. En el club, concluye La Rosea, hay un consenso sobre este cambio de rumbo: el club nerazzurro, de hecho, no invierte más de 40 millones —43, para ser exactos— desde allá por 2020, cuando la COVID aún no había frenado la expansión de la propiedad china y el Inter fichó a Achraf Hakimi.