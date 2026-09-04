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Ganancias millonarias: el Barcelona sigue los pasos del Real Madrid

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El Barcelona imita la fórmula del Real Madrid: enormes beneficios por la venta de los canteranos

El Real Madrid ingresó 210 millones de euros por la venta de jugadores formados en Valdebebas, conservando en muchos de los casos una parte de sus derechos y opciones para recomprarlos.

El Barcelona comenzó rápidamente a trabajar bajo esta fórmula, logrando 40 millones de euros por la venta de jugadores de la academia de La Masía con los que el técnico Hansi Flick no contaba para el futuro cercano.

El diario "Sport" señaló en un informe que el Madrid realizó este verano 4 fichajes a cambio de un traspaso, por los que pagó 225 millones de euros fijos, con la posibilidad de que la cantidad aumente a través de diferentes variables.

Pero lo llamativo es que el club blanco financió casi todo este gasto, con unos 210 millones de euros, mediante la venta de jugadores egresados de su academia en los que no confía a medio plazo.

El conjunto merengue ya no es capaz, desde hace tiempo, de encontrar un lugar en su plantilla para grandes proyectos futbolísticos surgidos en su academia, pero compensa la ausencia de rendimiento deportivo de "La Fábrica" a través de operaciones de venta millonarias.

En la mayoría de los casos, el club blanco conserva opciones para recomprar a los jugadores y derechos de prioridad en las ventas futuras, además de conservar la mitad de sus derechos federativos.

Esta práctica también ha comenzado a explorarla el Barcelona, aunque a menor escala, ya que el club catalán obtuvo cerca de 45 millones de euros por la venta de jugadores egresados de su academia que no estaban dentro de los planes de Flick.

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  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Balance del Real Madrid

    De los 13 jugadores procedentes de la academia por los que el Real Madrid ha recibido dinero por su venta, sin contar a Fran García, solo Gonzalo García, valorado en 40 millones de euros, formaba parte del primer equipo. 

    Gonzalo García fichó por el Fulham, dirigido por el entrenador Álvaro Arbeloa, el mismo club al que se marchó César Palacios por 10 millones de euros, y Manuel Ángel Morán, por 4 millones.

    En cuanto a Jacobo Ortega (10 millones de euros), Víctor Valdepeñas (8 millones) y Fran González (3 millones), son los otros tres jugadores que la temporada pasada militaban en las categorías inferiores del Real Madrid, antes de abandonar el conjunto blanco este verano.

    Como ha ocurrido en los demás casos, el conjunto blanco negoció mantener el control sobre el futuro de todos estos jugadores a medio plazo, ya sea para que regresen al Bernabéu a través de una cláusula de recompra, o para que generen ingresos futuros al club en caso de que más adelante se marchen de sus nuevos equipos.

    Esta última vía es la que ya ha reportado al Real Madrid los mayores beneficios este verano, pues están los casos de Víctor Muñoz (20,5 millones de euros), Mario Gila (15 millones), Álex Jiménez (12,5 millones), Álvaro Rodríguez (12,5 millones), Chema Andrés (11,5 millones) y Mario Martín (3 millones), que ya no pertenecen al conjunto blanco, pero que han contribuido a engrosar sus arcas después de que los clubes que en su día les habían comprado el 50% de sus derechos federativos los vendieran, y algunos de estos jugadores no llegaron a disputar ni un solo partido con el primer equipo del Real Madrid.

    El caso de Nico Paz, valorado en 60 millones de euros, merece una mención aparte, ya que el Real Madrid vendió al Como la mitad de los derechos del jugador el año pasado, y este verano le vendió el 50% restante en una operación compleja, garantizándose una opción de recompra del jugador por 80 millones de euros.

    Fue el deseo del internacional argentino de continuar bajo la dirección del entrenador Cesc Fàbregas lo que impulsó a cerrar la operación más rentable para el Real Madrid este verano.

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  • Udinese v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

    Balance del Barcelona

    Por su parte, el Barcelona ingresó 44,5 millones de euros por la venta de 8 jugadores procedentes de su cantera, sin contabilizar las pequeñas cantidades casi simbólicas que el club recibió por los derechos de formación de futbolistas como Cucurella o Nico González, y tampoco los 11 millones de euros que pagó el Mónaco por Ansu Fati, teniendo en cuenta que el jugador ya se había consolidado en la élite del fútbol mundial desde hacía más de cinco años.

    Marc Casadó y Alejandro Baldé podrían haber aumentado la recaudación del club, pero el primero acabó saliendo cedido, mientras que el lateral sigue en la plantilla del equipo.

    Al igual que hace el Real Madrid, el club catalán optó este verano también por vender el 50% de los derechos de algunos jugadores de su cantera, conservando una opción preferente de recompra.

    Bajo esta fórmula abandonaron las filas del Barcelona este verano Tommy Marqués por 11 millones de euros, Héctor Fort por 8,5 millones, Jofre Torrents por 6 millones, Guille Fernández por 4 millones, Toni Fernández por 4 millones y Álvaro Cortés por 3,4 millones.

    Es la misma fórmula que el club utilizó con Jan Virgili por 4,5 millones de euros hace un año, y que ahora le ha reportado nuevos ingresos tras el traspaso del jugador del Real Mallorca al Club Brujas.

    El último caso es el de Iñaki Peña, por 3 millones de euros, una situación diferente por la edad del jugador, de 27 años, y porque puso fin a su vínculo con el Barcelona de forma definitiva, ya que el club no conservó ninguna opción preferente sobre sus derechos.

    De este modo, el total que ingresó el Barcelona asciende a unos 44,5 millones de euros, una cifra próxima a los ingresos que obtuvo por la venta de Ferran Torres y que supera en más del doble lo que pagó por el fichaje de Karim Adeyemi.

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