Francia le da a Yamal la oportunidad de cumplir su gran promesa

«Francia no es mejor que España». Lamine Yamal lo dijo hace unos días y el martes podrá demostrarlo por tercera vez.

Ya lo fue en la semifinal de la Euro 2024, dentro y fuera del campo.

Mundo Deportivo recuerda que su rivalidad con los Bleus empezó en 2023, en el Europeo Sub-17.

En aquel torneo, el extremo del Barcelona —que se adelantó a sus compañeros de generación en su desarrollo— marcó un gol en el minuto 69, prácticamente el mismo que volvió a anotar un año después en la Eurocopa: partió desde la derecha, se adentró hacia el centro y lanzó un potente disparo al segundo palo que superó al portero.

En el Europeo Sub-17 España perdió 1-3, mientras que en la semifinal de la Euro 2024 ganó 2-1. En ambos duelos, quien marcó primero terminó eliminado.