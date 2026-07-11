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Francia le da a Yamal la oportunidad de cumplir su gran promesa

FEATURES
Francia vs España
Francia
España
World Cup
L. Yamal
Francia
España

«Francia no es mejor que España». Lamine Yamal lo dijo hace unos días y el martes podrá demostrarlo por tercera vez. 

Ya lo fue en la semifinal de la Euro 2024, dentro y fuera del campo.

Mundo Deportivo recuerda que su rivalidad con los Bleus empezó en 2023, en el Europeo Sub-17. 

En aquel torneo, el extremo del Barcelona —que se adelantó a sus compañeros de generación en su desarrollo— marcó un gol en el minuto 69, prácticamente el mismo que volvió a anotar un año después en la Eurocopa: partió desde la derecha, se adentró hacia el centro y lanzó un potente disparo al segundo palo que superó al portero.

En el Europeo Sub-17 España perdió 1-3, mientras que en la semifinal de la Euro 2024 ganó 2-1. En ambos duelos, quien marcó primero terminó eliminado.

  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    El brillante Yamal responde a Rabiot en 2024

    Sin embargo, Yamal ya mostraba su talento desde muy joven. En solo un año pasó de la sub-17 a la selección absoluta de España, donde se consolidó como titular.

    El 9 de julio de 2024, antes de la semifinal de la Eurocopa entre Francia y España, ya era el centro de atención. El francés Adrien Rabiot caldeó el ambiente al afirmar «Yamal maneja bien la presión y tiene mucha calidad, pero gestionar una semifinal siempre es complicado. Dependerá de nosotros presionarle, impedir que se sienta cómodo y demostrarle que, si quiere jugar la final, debe dar mucho más de lo que ha dado hasta ahora».

    Yamal escuchó las declaraciones y sus amigos se las recordaron antes del partido para motivarlo aún más.

    El extremo español respondió de la mejor manera: marcó el gol del empate, repitiendo el tanto que había anotado un año antes con la sub-17, y celebró dirigiéndose a la cámara: «Ahora habla». España eliminó a Francia y alcanzó la final, donde se coronó campeona.

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    Yamal... 3 goles en dos partidos contra Francia

    Un año después, en la Liga de Naciones, España y Francia volvieron a enfrentarse en semifinales, en un único partido.

    España dominó de inicio y se adelantó 4-0, aunque sufrió al final y ganó 5-4 con dos tantos de Lamine Yamal.

    Con esos dos tantos, Yamal sumó tres goles en dos duelos contra Francia, todos clave para llevar a España a la final. El martes en Dallas se repetirá el escenario, pero en el mayor torneo de selecciones: el Mundial.

    El duelo estaba anunciado, y Yamal ya lo había anticipado en una charla informal con su amigo Nico Williams.

    Nico le dijo: «Ya les hemos ganado dos veces, hermano». Yamal respondió con firmeza: «Pues les volveremos a ganar».

    Sus palabras reflejan la confianza que le dan sus actuaciones previas, aunque aún busca su primer gol en el torneo.

    Tras ser nombrado mejor jugador ante Bélgica, afirmó: «No me siento frustrado. Gané la Euro marcando solo un gol. Si gano el Mundial sin anotar más, tras el gol a Arabia Saudí, nadie me culpará».

    Antes del duelo contra Francia recordó sus dos triunfos previos y afirmó que no tiene miedo, solo ganas de jugar el partido que puede darles el pase a la final y permitirle cumplir su promesa.

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