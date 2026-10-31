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AC Milan v AS RomaGetty Images Sport
Traducido por

Florenzi: «He hablado con Maignan y Bartesaghi, me han dicho que...»

AC Milán vs Inter Milán
AC Milán
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Alessandro Florenzi habló en Sky Sport 24 sobre la conversación que mantuvo con Mike Maignan y Davide Bartesaghi, sus excompañeros de equipo: «Hablé con Maignan y Bartesaghi antes de que volvieran al túnel: estaban contentos y me transmitieron que necesitaban esta victoria. La necesitaban para levantar el ánimo y seguir adelante en un camino que no es fácil».

  • Después continúa: «El Milan que hemos visto esta noche es un Milan que sin duda invita al optimismo y, como también decían desde el plató, para mí Rabiot y Pulisic, además del partidazo de Moreira, son los líderes sobre el campo de los que a este Milan le cuesta prescindir».

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