Alessandro Florenzi habló en Sky Sport 24 sobre la conversación que mantuvo con Mike Maignan y Davide Bartesaghi, sus excompañeros de equipo: «Hablé con Maignan y Bartesaghi antes de que volvieran al túnel: estaban contentos y me transmitieron que necesitaban esta victoria. La necesitaban para levantar el ánimo y seguir adelante en un camino que no es fácil».
Florenzi: «He hablado con Maignan y Bartesaghi, me han dicho que...»
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✅ Es la opción ideal si vas a contratar todo el deporte, ya que las tarifas Love Fútbol superiores ya traen LaLiga, la Champions League y todo el catálogo de DAZN integrado por defecto.
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✅ Es el dueño absoluto de los derechos de la Serie A en España, lo que garantiza la emisión en directo y bajo demanda de las 380 jornadas.
✅ Además de la liga regular, la suscripción incluye en exclusiva las retransmisiones de la Coppa Italia y la Supercoppa Italiana.
✅ El mismo plan te da acceso integral a las otras grandes ligas extranjeras que posee la plataforma, como la Premier League inglesa y la Bundesliga alemana.
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Después continúa: «El Milan que hemos visto esta noche es un Milan que sin duda invita al optimismo y, como también decían desde el plató, para mí Rabiot y Pulisic, además del partidazo de Moreira, son los líderes sobre el campo de los que a este Milan le cuesta prescindir».
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