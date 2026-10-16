Hansi Flick, entrenador del Barcelona, habló de la calidad del marroquí Abdessamad Ezzalzouli, estrella del Real Betis, antes del enfrentamiento entre ambos equipos, mañana sábado, en la jornada novena de LaLiga.

El diario Sport publicó las declaraciones de Flick durante la conferencia de prensa, en la que el técnico alemán dijo: "Ezzalzouli es un jugador magnífico. Me gusta mucho la forma en la que juega y la confianza que muestra en los duelos individuales con los rivales. Marcó un gol asombroso".

Y añadió: "Pero, al mismo tiempo, no quiero hablar demasiado de los jugadores de otros clubes; lo que sí puedo decir es que Ezzalzouli está ofreciendo un nivel espectacular".

También señaló: "¿El duelo de París y el Clásico? Solo nos centramos en el partido contra el Real Betis. No pienso en otra cosa que en mostrar mañana nuestro mejor nivel".

Y explicó: "Hicimos un gran trabajo ante el Galatasaray. Defendimos de forma excelente e impusimos nuestro estilo en ataque. Rodri, Pedri y Fermín hicieron un trabajo increíble. Tenemos que mantener siempre este nivel".

Flick advirtió del peligro del Real Betis al afirmar: "El rival llega al partido con mucha confianza, después de haber ganado todos sus encuentros en su campo. Además, está consiguiendo buenos resultados en la Liga de Campeones y tiene jugadores magníficos en los duelos individuales, por lo que tendremos que defender bien".