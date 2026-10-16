¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Flick advierte sobre la estrella de Marruecos e ignora el duelo ante el París y el Clásico

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
H. Flick
Gavi
D. Olmo
A. Balde
F. Lopez
Paris Saint-Germain
Real Madrid
España

No es Raphinha ni Yamal: Flick señala el "corazón" del Barcelona

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, habló de la calidad del marroquí Abdessamad Ezzalzouli, estrella del Real Betis, antes del enfrentamiento entre ambos equipos, mañana sábado, en la jornada novena de LaLiga.

El diario Sport publicó las declaraciones de Flick durante la conferencia de prensa, en la que el técnico alemán dijo: "Ezzalzouli es un jugador magnífico. Me gusta mucho la forma en la que juega y la confianza que muestra en los duelos individuales con los rivales. Marcó un gol asombroso".

Y añadió: "Pero, al mismo tiempo, no quiero hablar demasiado de los jugadores de otros clubes; lo que sí puedo decir es que Ezzalzouli está ofreciendo un nivel espectacular".

También señaló: "¿El duelo de París y el Clásico? Solo nos centramos en el partido contra el Real Betis. No pienso en otra cosa que en mostrar mañana nuestro mejor nivel".

Y explicó: "Hicimos un gran trabajo ante el Galatasaray. Defendimos de forma excelente e impusimos nuestro estilo en ataque. Rodri, Pedri y Fermín hicieron un trabajo increíble. Tenemos que mantener siempre este nivel".

Flick advirtió del peligro del Real Betis al afirmar: "El rival llega al partido con mucha confianza, después de haber ganado todos sus encuentros en su campo. Además, está consiguiendo buenos resultados en la Liga de Campeones y tiene jugadores magníficos en los duelos individuales, por lo que tendremos que defender bien".

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Gavi se siente algo triste y la situación de Balde es "difícil"

    Y continuó: "¿Fermín López en la posición de delantero puro? Sí, puede jugar en esa posición, y también nos ayuda moviéndose desde la línea de atrás hacia adelante, como ocurrió cuando marcó ante el Galatasaray".

    Y señaló: "Tenemos que encontrar soluciones, y en eso ya estamos trabajando. Olmo es un jugador y una persona extraordinaria. Para mí, reúne habilidad, fútbol y personalidad. Valoro mucho lo que veo de él dentro y fuera del campo. Siempre da todo lo que tiene, y además ha mejorado mucho en el aspecto físico durante los últimos meses".

    Y apuntó: "Olmo está a un nivel altísimo y nos aporta muchísimo. Es fantástico tener un jugador como él, incluso en la posición de delantero puro".

    Y añadió: "¿Gavi? La selección española no lo convocó y se sintió algo triste, pero es un jugador profesional y quiere ser mejor. Se quedó aquí y se entrenó bien; está a un nivel extraordinario en cuanto a fuerza y concentración. Es el corazón de este equipo, lo da todo por este club y lo necesitamos".

    Y concluyó: "Sé que la situación de Balde no es fácil, pero se entrena bien. En esa posición tenemos dos jugadores que están a un nivel increíble, que son Espart y Cancelo. Es todo lo que puedo decir".

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
BET

BET

Primera División

17 oct 2026

BAR

BAR