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ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Fiorentina: Pongracic sufre una lesión; el parte médico

M. Pongracic
Fiorentina
Serie A

Pruebas tras la lesión sufrida durante el partido de liga contra el Inter

Según se lee en el comunicado oficial de la Fiorentina: «La ACF Fiorentina comunica que, esta mañana, el futbolista Marin Pongracic fue sometido a pruebas clínicas e instrumentales tras la lesión sufrida durante el partido de liga Inter-Fiorentina».

  • El comunicado continúa: «Las pruebas realizadas han revelado una lesión miofascial en la cabeza larga del bíceps femoral del muslo derecho. El futbolista ya ha comenzado el proceso terapéutico y de rehabilitación establecido y será reevaluado en las próximas semanas».


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