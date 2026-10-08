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ACF Fiorentina v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Fiorentina, oficial la renovación de Ranieri hasta 2030

L. Ranieri
Fiorentina
Fichajes
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El defensa prolonga su aventura con la Fiorentina

Como se lee en el comunicado oficial de la Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica que ha formalizado el acuerdo con el futbolista Luca Ranieri para la renovación del contrato hasta el 30 de junio de 2029, con opción de renovación hasta el 30 de junio de 2030.


Ranieri se formó en la cantera viola y, con la camiseta de la Fiorentina, ha disputado 164 partidos entre la Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana y la Conference League, marcando 12 goles y llegando a vestir, paralelamente, las camisetas de todas las categorías inferiores de Italia hasta la selección absoluta".

  • Luca Ranieri ha sumado hasta ahora 164 partidos y 12 goles con la camiseta de la Fiorentina desde 2022 hasta hoy. En su carrera, el defensa de la generación de 1999 también ha jugado en Foggia, Ascoli, SPAL y Salernitana. Además, suma una aparición con Italia, en 2025.

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