Fiorentina, oficial la renovación de Ranieri hasta 2030

Como se lee en el comunicado oficial de la Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica que ha formalizado el acuerdo con el futbolista Luca Ranieri para la renovación del contrato hasta el 30 de junio de 2029, con opción de renovación hasta el 30 de junio de 2030.





Ranieri se formó en la cantera viola y, con la camiseta de la Fiorentina, ha disputado 164 partidos entre la Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana y la Conference League, marcando 12 goles y llegando a vestir, paralelamente, las camisetas de todas las categorías inferiores de Italia hasta la selección absoluta".