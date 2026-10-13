La Fiorentina ha comunicado que el mediapunta argentino Franco Mastantuono ha tenido que someterse hoy a una operación para solucionar el problema en la mano que sufrió durante el partido de liga que perdió ante el Genoa. El exjugador del Real Madrid ya ha sido operado, pero debería volver a estar a disposición de Vanoli gracias al uso de una férula.
Fiorentina, Mastantuono operado de una mano
EL COMUNICADO
Este es el comunicado oficial de la Fiorentina sobre la intervención a la que se ha sometido hoy: «ACF Fiorentina comunica que, en la tarde de hoy, el futbolista Franco Mastantuono se ha sometido a una intervención ambulatoria de reducción y osteosíntesis de una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, sufrida a raíz de un traumatismo contuso durante el partido de liga Genoa-Fiorentina»
DISPONIBLE DE INMEDIATO
La Fiorentina también ha confirmado en su comunicado los plazos de recuperación tras esta operación. O, mejor dicho, ha reiterado que la intervención no impedirá a Mastantuono volver de inmediato al campo y estar a plena disposición para el próximo partido, en el que la Fiorentina se enfrentará al Como en Florencia:
«A partir de mañana, el futbolista reanudará su actividad habitual con el grupo y estará a plena disposición para el próximo partido de liga».
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