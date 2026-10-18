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Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Fiorentina-Como, Marelli: «No entiendo cómo se ha dado por válido este gol, era falta de toda la vida»

Fiorentina vs Como
Serie A
Fiorentina
Como

Polémica decisión arbitral en el primer gol de los visitantes

Protestas de la Fiorentina por el primer gol del Como en el partido de esta tarde en el Franchi, correspondiente a la séptima jornada de la Serie A. La jugada: Liberali bate a De Gea con un gran zurdazo con efecto, pero hay fuertes protestas de la Fiorentina por una falta de Milla sobre Gonçalves justo antes, al inicio de la jugada.


  • Luca Marelli, experto arbitral de DAZN, comenta: «De verdad no entiendo cómo no ha pitado falta y cómo se ha dado por válido este gol. Kempf (en realidad, Milla, N. de la R.) no hace nada para evitar el contacto y, además, sujeta claramente al jugador de la Fiorentina, que queda atrapado en una presa. Era falta sin ninguna duda».


    Cabe recordar que el árbitro del partido es Di Bello, con Paterna en el VAR.


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