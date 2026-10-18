Luca Marelli, experto arbitral de DAZN, comenta: «De verdad no entiendo cómo no ha pitado falta y cómo se ha dado por válido este gol. Kempf (en realidad, Milla, N. de la R.) no hace nada para evitar el contacto y, además, sujeta claramente al jugador de la Fiorentina, que queda atrapado en una presa. Era falta sin ninguna duda».





Cabe recordar que el árbitro del partido es Di Bello, con Paterna en el VAR.



