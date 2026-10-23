Tras las polémicas y los asuntos legales que llevaron a la intervención de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò se ha inscrito en la FIGC a través del Circolo canottieri Aniene como delegado del equipo de fútbol sala. Así lo ha sabido la ANSA. La Liga de la Serie A ha reiterado su pleno apoyo a presentarlo de nuevo como candidato a la presidencia de la federación en la asamblea del próximo 14 de diciembre.
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FIGC: Malagò se ha inscrito como delegado del Aniene de fútbol sala
El Canottieri Aniene, del que Malagò es presidente honorario, ha vuelto a afiliarse a la Federación Italiana de Fútbol esta temporada y participa en el campeonato de Serie D de fútbol sala.
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