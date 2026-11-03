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FBL-C1-EUR-FEYENOORD-INTER MILANAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

Feyenoord-Inter 0-3 EN DIRECTO: ¡Zielinski! Anulado el 4-0 de Pio Esposito

Feyenoord
Inter Milán
Liga de Campeones
Feyenoord vs Inter Milán

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No es una última oportunidad, pero si el Inter quiere seguir aspirando a terminar entre los 8 primeros de la fase liga de la Champions League 2026/2027, que se clasifican directamente para los octavos de final, necesita ganar el partido de las 21:00 en De Kuip, Róterdam, contra el Feyenoord.

El Inter llega tras vencer por 1-0 al Shakhtar Donetsk y necesita sumar de nuevo los tres puntos para seguir adelante en una competición europea que se le ha complicado después de dos derrotas consecutivas ante el Brujas y el Real Madrid. Los neerlandeses, por su parte, vienen de perder por 1-0 en el campo del Betis.

FEYENOORD-INTER 0-3

GOLEADORES: 8' Bisseck (I), 34' Pio Esposito (I), 54' Zielinski (I)

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    66' GOL ANULADO - Preciosa jugada a ras de suelo del Inter: Bonny juega de cara para Spence dentro del área, que filtra el balón para Dimarco. Su centro raso encuentra a Pio Esposito en el centro para empujarla, pero el asistente anula el gol sobre el terreno de juego por fuera de juego. Tras una larga revisión del VAR, se confirma el fuera de juego por muy poco, solo por el hombro.

    54' GOL - Tras un saque de banda, Barella abre para Zielinski, que recibe el balón poco más allá del círculo central, lo conduce hasta la frontal del área superando a Zechiel en la transición y bate a Ernst con un potente zurdazo al primer palo.

    48' OCASIÓN - Spence recibe el balón en la frontal del área, encara a su marcador, se lo acomoda a la derecha y dispara, pero Ernst desvía el tiro a córner.

    45' - Zielinski conduce el balón hasta tres cuartos de campo y prueba otro disparo, esta vez con la izquierda, que Ernst desvía con una estirada.

    43' OCASIÓN - Balón en profundidad para Ferri, que falla el control cuando estaba solo ante Martinez, pero el balón le cae por fortuna a Read, que llegaba desde atrás. Su remate de primeras con la derecha se va alto.

    38' OCASIÓN - Barella controla de primeras un balón aéreo y se lo deja a Zielniski, que se libera en la frontal con una finta de cuerpo y dispara fuera por poco.

    34' GOL - Dimarco juega con Barella y el Inter consigue cambiar el juego hacia la derecha para Spence. El inglés entra en el área y prueba un centro-chut que, tras tocar en un rival, se eleva hacia el segundo palo. Allí aparece Pio Esposito para cabecear el balón a la red con ayuda del larguero.

    30' OCASIÓN - Moussa supera a Dimarco en el área como si fuera un cono y llega hasta la línea de fondo, obligando a Martinez a salir por bajo. El extremo intenta picar el balón, pero el portero español se interpone con una gran parada.

    19' SUSTO PARA EL INTER - Balón largo del Feyenoord. Akanji y Josep Martinez no se entienden, y el defensa despeja mal al quitarle el balón al portero, que había salido muy lejos de su portería. Al final, Ezechiel falla el control dentro del área y permite que Martinez intervenga y atrape el balón.

    18' Error del portero Ernst, que falla al despejar con los pies y permite al Inter recuperar el balón dentro del área. Tras varios rebotes, Thuram dispara, pero el propio guardameta detiene el tiro.

    14' OCASIÓN - Spence llega hasta la línea de fondo por la derecha, pero le pega demasiado fuerte al centro, que acaba llegando al otro lado, donde aparece Federico Dimarco. El lateral remata de primeras, pero Read desvía el balón a córner.

    8' GOL - Bisseck se incorpora al ataque, primero desequilibra a Valente y permite a Pio Esposito recuperar el balón; después, asume el protagonismo y bate a Ernst con un zurdazo con rosca al palo largo.

    3' AMARILLA - Hakan Calhanoglu ve pronto la tarjeta amarilla tras entrar al suelo ante Ferri sin tocar el balón. El árbitro Nyberg se muestra severo y le enseña la amarilla entre las airadas protestas del turco.

    0' El partido comienza a las 21 en el De Kuip de Róterdam

    AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y EL MINUTO A MINUTO

  • FEYENOORD-INTER: FICHA DEL PARTIDO

    Feyenoord-Inter 0-3

    Goleadores: 8' Bisseck (I), 34' Pio Esposito (I), 54' Zielinski (I)

    Feyenoord (4-2-3-1): Ernst; Read (62' Schaken), Kraaijeveld, Marmol, Lopez (62' Watanabe); Targhalline, Vanhoutte (46' Van Den Elshout), Zechiel; Moussa, Ferri (62' Steijn), Valente.

    Suplentes: Kastenmeier, Bossin, Gonçalo Borges, Nelson, Deijl, Diarra, Van Persie, Slory.

    Entrenador: Van Bronckhorst.

    Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu (57' Mkhitaryan), Zielinski, Dimarco; Thuram (57' Bonny), Pio Esposito.

    Suplentes: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Diouf, Pavard, Stante, Bovio, Mosconi, Lavelli.

    Entrenador: Chivu.

    Árbitro: Nyberg (SUE)

    Amonestados: Calhanoglu (I), Akanji (I), Zechiel (F)

    Expulsados: ninguno

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