FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¿Sorprenderá el FCB al PSG?

Alexander Nübel, cedido al VfB Stuttgart hasta final de junio, no tiene futuro en el Bayern pese a tener contrato hasta 2030. Así lo confirmaron Max Eberl y Christoph Freund. ¿Qué pasará con el portero, que ha sido internacional en tres ocasiones?

Según Sky, su futuro está en el aire y aún no hay ofertas concretas. Además, el Bayern solo pediría entre 10 y 15 millones de euros por el guardameta de 29 años, menos de lo esperado.

Tras las renovaciones de Manuel Neuer y Sven Ulreich, el Bayern afrontará la próxima temporada con el trío de porteros actual: Neuer, Ulreich y Jonas Urbig. Nübel llegó en 2020 procedente del Schalke 04, pero desde entonces solo ha jugado cuatro partidos oficiales con el FCB.

Tras una cesión al AS Mónaco entre 2021 y 2023, llegó al Stuttgart. Allí ha logrado grandes éxitos, pero el club no puede ficharlo porque su alto salario seguiría recayendo en parte sobre el Bayern.

Curiosidad final: el sábado, en lo que se prevé será su último encuentro con el VfB, Nübel quiere complicar a su exequipo y ayudar al Stuttgart a vencer al Bayern en la final de la Copa DFB.