Fase complicada: un terremoto inminente aguarda al Real Madrid

La palabra «Sumeriana» es conocida en el entorno de la afición del Real Madrid como el término que se emplea para referirse al aluvión de rumores relacionados con los fichajes del club.
Y parece que este verano trae consigo una enorme cantidad de noticias, especialmente porque el mercado de fichajes cerrará el martes 1 de septiembre, lo que significa que aún queda por delante más de un mes cargado de actividad para todos.
Hasta el momento, el Real Madrid ha cerrado fichajes destacados como la incorporación de Marc Cucurella, mientras que las operaciones de Yan Diomande y Rodrygo parecen estar muy próximas a concretarse.
El diario «Sport» señaló que, tras la ola de entusiasmo que acompañó a estos refuerzos y que elevó el techo de las expectativas sobre el nivel del conjunto blanco, el Real Madrid está ahora obligado a abrir el capítulo de las salidas.