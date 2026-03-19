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Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Fabrizio Romano: «La Juventus lleva dos años intentando traer de vuelta a Tonali a Italia»

Lo último sobre el constante intento, aunque infructuoso, de la Juventus por ceder a Tonali a Spalletti.

«La Juve lleva un par de años intentando traer de vuelta a Sandro Tonali a Italia. El propio jugador también lo está intentando con bastante convicción». Así lo afirma Fabrizio Romano en su canal de YouTube, y luego precisa: el problema para los bianconeri es negociar con el Newcastle.


«Sandro Tonali no lo está haciendo nada mal en el Newcastle desde que, en fin, regresó; ha mantenido un nivel muy, muy alto», explica Fabrizio Romano. Sobre Sandro Tonali, chicos, ya os decíamos durante las últimas semanas que la orientación de la operación Tonali de cara al verano de 2026 apunta cada vez más hacia Inglaterra, donde ya se encuentra claramente en el Newcastle, pero donde puede dar un salto más. Bueno, la cuestión, también en este caso, es financiera, económica. Para la Juventus, Tonali ha sido siempre en los últimos años una obsesión. Lo fue para Cristiano Giuntoli y lo fue para el propio Comolli el verano pasado».


  • «La Juve lleva un par de años intentando traer de vuelta a Sandro Tonal a Italia —precisa Romano, según informa TuttoJuve.com—. El jugador también lo intenta con bastante convicción, pero luego, cuando hay que sentarse anegociar con el Newcastle, es ese mismo club el que, en definitiva, te tiene ocupado quizá tres meses; el Liverpool lo vio con un jugador estrella como Alexander Isaac, fichándolo el último día del mercado y convirtiéndolo en un récord del mercado inglés en cuanto a cifras. Así que hay que pagar muchísimo y hay que tener paciencia en negociaciones muy largas y muy complicadas. Está claro que si por Tonali se llega a los 100 y pico millones de euros, se convierte en un asunto muy complicado para Italia».

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