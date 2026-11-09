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En un momento en el que aumentan los problemas de lesiones dentro del Bayern de Múnich, uno de los jugadores del equipo acaparó los focos con un comentario poco habitual en un mensaje publicado por su compañero lesionado, encontrándose en el centro de la atención de la afición por su intento de expresar su solidaridad en alemán.

Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich, se había unido a la lista de lesionados del equipo durante la última jornada, después de sufrir una lesión en el partido ante el Mainz que terminó con victoria del club bávaro (2-1).

El guardameta alemán sufrió una rotura en uno de los tendones del pie derecho, y se espera que esté de baja hasta finales del presente año, lo que aumenta los problemas de Aaron Danks, el entrenador que dirige al equipo en ausencia de Vincent Kompany.

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