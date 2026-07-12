¡Evitará un destino amargo! Jude Bellingham rinde homenaje a un héroe alemán del Mundial

La prensa inglesa criticó a Tuchel por marginar a Bellingham, pero un mes después lo elogió por motivarlo. En noviembre de 2025, el centrocampista ingresó como suplente y brilló en la victoria 2-0 sobre Serbia. «Tuchel ha conseguido lo que quería. Ya sea mediante un juego de poder, moviendo los hilos o simplemente motivando a Jude Bellingham», escribió The Guardian.
Aun así, su titularidad en el Mundial se mantuvo en duda. Morgan Rogers, del Aston Villa, le disputaba el puesto de “10” por su perfil táctico. Además, Bellingham sufrió lesiones durante una temporada complicada en el Real Madrid.
Finalmente, Tuchel apostó por él. Según The Telegraph, en mayo viajó a Madrid para una charla en la que resolvieron sus diferencias y Bellingham convenció al técnico de darle un papel clave en el Mundial.
El jugador, con 54 partidos internacionales, lo está cumpliendo con gran maestría. Además, Tuchel le ha dado más libertad en el tercio ofensivo, lo que se traduce en más intervenciones cerca del área rival. El centrocampista responde con acciones como los dos goles ante Noruega.
Un paralelismo con 2002: Ballack y su equipo tampoco brillaron siempre, pero avanzaron ronda tras ronda. El camino de Inglaterra a las semifinales fue igual de arduo y, ante una potente Noruega, los Tres Leones sufrieron. «Hoy nos hemos complicado mucho la vida», admitió Tuchel tras 120 minutos agotadores. «El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro últimos, es maravilloso. Pero no estoy satisfecho con el rendimiento».
Sin embargo, al ser preguntado por la mentalidad del equipo, Tuchel replicó: «¿Cómo se puede hablar de mentalidad después de este partido? Eso fue pura mentalidad», en defensa de un grupo que luchó con gran entrega, sobre todo de Jude Bellingham.