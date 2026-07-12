¡Evitará un destino amargo! Jude Bellingham rinde homenaje a un héroe alemán del Mundial

«Ha llevado en volandas a Inglaterra», afirmó el exjugador inglés Gary Neville en Sky Sports tras los octavos contra México. «Kane ha sido increíble, pero Bellingham está a otro nivel; no tengo palabras para elogiarlo».

Ambos han sido claves en el camino a semifinales, pero Bellingham destaca. Así lo demostró con el 2-1 a Noruega en la prórroga. Con gran rapidez de reacción, fue el primero en llegar al balón tras el error de Nyland y marcó con sangre fría, esta vez con su pierna derecha, la más fuerte. Esto también recuerda a Ballack: Bellingham marca a veces de cabeza, a veces con la izquierda y a veces con la derecha. En la finalización es tan versátil como el antiguo capitán de la selección alemana.

Con 23 años, ya lleva seis goles en el torneo y es imprescindible para Inglaterra. Que no fuera titular fijo antes del Mundial parece ahora muy lejano. Sin embargo, la relación entre el seleccionador Thomas Tuchel y Bellingham no siempre fue fácil: el técnico criticó al madridista el verano pasado tras su airada reacción en un amistoso perdido 1-3 contra Senegal.

Aunque esa intensidad puede ser positiva, debe «estar dirigida hacia el rival y hacia nuestro objetivo, y no debe servir para intimidar a los compañeros ni para mostrarse demasiado agresivo con ellos o con los árbitros», señaló Tuchel en talkSPORT. Poco después, Bellingham se operó el hombro y se perdió los partidos de septiembre de 2025.

En octubre, Tuchel no lo convocó para las eliminatorias y argumentó que aún le faltaba ritmo tras la cirugía. Llamó la atención que Tuchel elogiara el ambiente del equipo, sobre todo en el banquillo en septiembre sin Bellingham, y admitiera que, aun sano, quizá no lo habría convocado: «Habría sido por otros motivos, pero posiblemente habría tomado la misma decisión», afirmó.