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Camarda MilanGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Europa League, Salzburgo-Milan EN DIRECTO

AC Milán
Salzburgo
Europa League
Salzburgo vs AC Milán
Serie A

Sigue el Salzburgo-AC Milan, segundo partido de la fase de liga de la Europa League.

Tras los estrepitosos fracasos de los cuatro equipos italianos en la Champions League, la responsabilidad de intentar levantar el fútbol italiano recaerá, a partir de las 18:45, sobre el AC Milan, que visitará al Salzburgo en su segundo partido de la fase de liga de la Europa League 2026/2027.

En la Red Bull Arena, el equipo de Ruben Amorim también está obligado a resarcirse tanto de su decepcionante debut, con una derrota por 2-0 ante el Benfica, como del igualmente decepcionante empate 1-1 contra el Sassuolo en la Serie A.



  • SALZBURGO-MILAN: POSIBLES ALINEACIONES Y FICHA DEL PARTIDO

    SALZBURGO (4-2-3-1): Früchtl; Lainer, Boma, Drexler, Schmid; Barry, Krätzig; Lindstrøm, Kitano, Vertessen; Konaté. Entrenador: Röhl.


    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda.

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    0' El partido comienza en la Red Bull Arena de Salzburgo a las 18:45


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