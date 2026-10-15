Tras los estrepitosos fracasos de los cuatro equipos italianos en la Champions League, la responsabilidad de intentar levantar el fútbol italiano recaerá, a partir de las 18:45, sobre el AC Milan, que visitará al Salzburgo en su segundo partido de la fase de liga de la Europa League 2026/2027.

En la Red Bull Arena, el equipo de Ruben Amorim también está obligado a resarcirse tanto de su decepcionante debut, con una derrota por 2-0 ante el Benfica, como del igualmente decepcionante empate 1-1 contra el Sassuolo en la Serie A.







