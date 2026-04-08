«¡Este chico va a ser un fenómeno!» ¿Se convertirá pronto este «niño prodigio» en el mayor rival de Tadej Pogacar?

Este joven talento de 19 años, natural de Lyon, se encamina hacia su primera victoria general en el World Tour en el norte de España, lo que aviva el entusiasmo en su país natal. Su potencial parece no tener límites. «Este chico se convertirá en un monstruo sobre la bicicleta. En el futuro oiremos hablar mucho de él», afirmó en marzo nada menos que el ganador del Tour, Tadej Pogacar.

Por aquel entonces, el campeón del mundo acababa de ganar la difícil carrera de un día Strade Bianche. El ciclista que más tiempo aguantó el ritmo de Pogacar en los caminos de grava de la Toscana fue Paul Seixas. Aún es pronto para un relevo generacional en la cima de la cadena alimentaria del ciclismo. Pero el sucesor designado de Pogacar parece estar listo.

Por eso, los sueños crecen sobre todo en Francia. Desde Bernard Hinault en 1985, ningún ciclista de la cuna del ciclismo ha ganado el Tour de Francia. Generaciones enteras lo han intentado, pero todos han fracasado: ciclistas como Richard Virenque, Laurent Jalabert o Thomas Voeckler; Julian Alaphilippe, Romain Bardet o Thibaut Pinot. Ganaron etapas, el maillot de la montaña y, al menos en algunas fases, vistieron el maillot amarillo. Sin embargo, ninguno de ellos subió al podio de París como ganador absoluto.