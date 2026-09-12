«Está a otro nivel»: Hansi Flick se deshace en elogios hacia la increíble estrella del Barcelona Raphinha

A pesar de que los titulares estén dominados por el talento ofensivo de Raphinha y Yamal, Flick también se tomó tiempo para reconocer la mejora defensiva del equipo. El técnico alemán destacó a la sensación adolescente Pau Cubarsi por su madurez y su desarrollo físico. El joven defensa ha sido un fijo en una zaga que solo ha encajado tres goles hasta ahora esta temporada, proporcionando la plataforma para que los atacantes se expresen con libertad en campo rival.

Flick ofreció un análisis detallado de las métricas defensivas y dijo: "Cuando veo el xG [goles esperados] que tenemos en cada partido, es bueno, pero también el xG en contra es mucho mejor que la temporada pasada. Nos ayuda mucho. Para mí, después de la Copa del Mundo, [Cubarsi] jugó fantástico. Para mí, ahora mismo está jugando a otro nivel. Estoy muy contento de que tenga esa confianza, pero también está muy concentrado. Con el cuerpo, también ha mejorado físicamente. Esto es muy importante, especialmente para esta posición. También con el balón está jugando realmente bien, lo que nos ayuda mucho, así que es increíble".