Erling Haaland realiza una sorprendente inversión en un torneo de CHESS

El ídolo del Manchester City cree que las habilidades necesarias para triunfar en el campo de fútbol son muy similares a las que se necesitan para dominar una partida de ajedrez. En declaraciones a la página web de la FIDE, Haaland expresó su admiración por este deporte y por cómo contribuye a su agudeza mental durante los partidos de alto nivel.

«El ajedrez es un juego increíble. Se parece mucho al fútbol porque agudiza la mente. Hay que pensar rápido, confiar en los instintos y anticipar varios movimientos. La estrategia y la planificación lo son todo», explicó Haaland. «Estoy invirtiendo en Norway Chess porque creo que el nuevo Total Chess World Championship Tour puede convertir el ajedrez en un deporte aún más popular para los espectadores de todo el mundo».