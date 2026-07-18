Entre el oro y las lágrimas... ¿Dónde pondrá Messi el punto final?

En la rueda de prensa previa a la final contra España, preguntaron al seleccionador Lionel Scaloni si la final del Mundial sería la última etapa de Messi con la selección.

El técnico respondió con sinceridad: «¿Qué voy a saber yo? Hay que preguntárselo a él, no tengo ni idea... Nos sigue sorprendiendo, y esa es una decisión personal».

Su respuesta no reveló nada sobre la decisión de Messi, pero recordó que solo él puede decidir cuándo parar.

Desde hace años, el capitán del “Tango” suele sorprender a todos: anunció su retiro tras perder la final de la Copa América 2016 y luego volvió, y antes del Mundial de Catar dijo que sería su último torneo, pero después continuó con la selección.