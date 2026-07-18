Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Messi gfxGOAL
Karim Malim

Traducido por

Entre el oro y las lágrimas... ¿Dónde pondrá Messi el punto final?

FEATURES
L. Messi
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Argentina
España
EE. UU.

¿Escribirá el final perfecto o se negará a marcharse con tristeza?

La final del Mundial 2026 no es solo un partido; puede reescribir la historia del fútbol. Mientras Argentina busca revalidar el título, todos los ojos están puestos en Lionel Messi, quien podría disputar su último partido en un Mundial y, quizá, con la Albiceleste.

Las especulaciones sobre su futuro dejaron de ser rumores para dominar la rueda de prensa previa. Tras más de dos décadas de dedicación, el capitán argentino podría vivir el momento más importante de su carrera: un cierre perfecto o la extensión de su legado hasta el Mundial 2030.

  • TOPSHOT-ARGENTINA-FBL-WC-2022-ARRIVALAFP

    Scaloni deja la decisión en manos de Messi

    En la rueda de prensa previa a la final contra España, preguntaron al seleccionador Lionel Scaloni si la final del Mundial sería la última etapa de Messi con la selección.

    El técnico respondió con sinceridad: «¿Qué voy a saber yo? Hay que preguntárselo a él, no tengo ni idea... Nos sigue sorprendiendo, y esa es una decisión personal».

    Su respuesta no reveló nada sobre la decisión de Messi, pero recordó que solo él puede decidir cuándo parar.

    Desde hace años, el capitán del “Tango” suele sorprender a todos: anunció su retiro tras perder la final de la Copa América 2016 y luego volvió, y antes del Mundial de Catar dijo que sería su último torneo, pero después continuó con la selección.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    El final perfecto

    Si Argentina gana el título, será un final de película para una carrera excepcional.

    Messi lideraría a su país hacia dos Copas del Mundo consecutivas, algo que ningún capitán argentino ha logrado, y añadiría un título más a su legado.

    Además, Argentina sería la primera selección en revalidar el título desde la Brasil de Pelé en 1958 y 1962.

    Será difícil imaginar un desenlace mejor para Messi.

    Retirarse tras levantar la Copa del Mundo ante su afición sería la despedida perfecta tras más de veinte años al máximo nivel.

    Habría conquistado casi todo: Mundial, Copa América, Finalissima, Liga de Campeones, ligas nacionales y Balón de Oro, cerrando su ciclo con la selección en lo más alto.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pero, ¿y si pierde la final?

    La derrota, en cambio, plantea un panorama muy distinto. ¿Aceptará Messi que su última imagen con la camiseta de Argentina sea perder la final del Mundial?

    La respuesta no es fácil, sobre todo si recordamos cómo terminaron algunos de los momentos más marcantes de su carrera.

    Con el Barcelona tampoco tuvo el final deseado: se marchó por la crisis del fair play financiero, sin despedirse en el Camp Nou.

    Con la selección tampoco lo tuvo fácil: varios fracasos en finales precedieron la Copa América 2021 y el Mundial 2022.

    Por eso, a un jugador de su talla le costaría retirarse tras una derrota. Quizá sienta que aún puede aportar y que la selección sigue siendo competitiva, así que podría seguir hasta la próxima Copa América buscando un tercer título antes de decidir su futuro.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 Final Press ConferencesGetty Images Sport

    ¿Se prolongará el sueño hasta el Mundial de 2030?

    Aunque parezca difícil, Messi podría seguir en activo hasta el Mundial 2030, cuando tendrá 43 años. Sería un reto casi sin precedentes para un jugador de su posición, pero él suele superar las expectativas.

    La edad será un obstáculo, pero los avances en preparación física y su juego actual, más inteligente y creativo, le darían opciones si se siente útil.

    Además, la edición de 2030 se celebrará como centenario del Mundial, un aliciente si su estado físico y técnico se lo permiten.

    En última instancia, todo dependerá de su motivación y de que logre mantener su nivel en los próximos años.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una noche que podría pasar a la historia

    Con independencia de si Messi se retira tras la final o sigue jugando, este partido marcará uno de los momentos clave de su carrera.

    Si Argentina gana, será la despedida ideal: el mejor de su generación levantará la Copa por segunda vez y dejará un legado imbatible.

    Si pierde, quizá busque un nuevo título en la Copa América o pensar en el Mundial 2030.

    En todo caso, la decisión es suya, como ha dicho Scaloni. Y cuando suene el pitido final, el mundo entenderá que no ve un simple partido, sino quizá el último capítulo de la mayor historia futbolística de la era moderna.

World Cup
España crest
España
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG