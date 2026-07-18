Entre el oro y las lágrimas... ¿Dónde pondrá Messi el punto final?

La final del Mundial 2026 no es solo un partido; puede reescribir la historia del fútbol. Mientras Argentina busca revalidar el título, todos los ojos están puestos en Lionel Messi, quien podría disputar su último partido en un Mundial y, quizá, con la Albiceleste.
Las especulaciones sobre su futuro dejaron de ser rumores para dominar la rueda de prensa previa. Tras más de dos décadas de dedicación, el capitán argentino podría vivir el momento más importante de su carrera: un cierre perfecto o la extensión de su legado hasta el Mundial 2030.