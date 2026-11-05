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cm grafica cristiano ronaldo messi 2026 16 9Getty Images
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Entre el oro y la conmoción: Ronaldo y Messi, un comienzo épico y un final excepcional

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La dupla dorada abandona el escenario internacional

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El recorrido de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi con las selecciones de Portugal y Argentina no fue una trayectoria futbolística cualquiera, sino una historia que se prolongó durante largos años, en la que hubo muchas alegrías, decepciones y momentos históricos.

Pero la paradoja es que las dos estrellas, que compartieron el trono del fútbol mundial durante años, eligieron caminos completamente distintos cuando llegó el momento de la despedida internacional.

El 5 de noviembre, Ronaldo anunció su decisión de poner fin a su trayectoria internacional a través de un vídeo publicado en sus cuentas oficiales, en un paso que resultó impactante para la afición de Portugal y los seguidores de la veterana estrella, tras decidir ponerle punto final a su recorrido con la selección de su país lejos del ambiente de los estadios y las celebraciones multitudinarias.

Por el otro lado, la despedida de Messi llegó el 6 de octubre, rodeado de su familia y de la afición de Argentina, y ante miles de aficionados que se congregaron para rendirle homenaje, en una escena emotiva que llevó consigo mucho reconocimiento al jugador que devolvió a su país a la cima del fútbol mundial. Entre ambas fechas transcurrió apenas alrededor de un mes, pero la diferencia en la forma de despedirse fue enorme.

  • TOPSHOT-FBL-EUR2004-POR-NEDAFP

    Comienzo épico: Cristiano Ronaldo pone a Portugal en el mapa de los grandes

    Ronaldo comenzó su andadura internacional con grandes ambiciones, pero jamás imaginó que acabaría convirtiéndose en uno de los mayores símbolos del fútbol portugués de la historia.

    Tras años de intentos y decepciones, lideró a su país hacia la conquista de la Eurocopa 2016, en una gesta histórica que otorgó a Portugal su primer gran título, antes de sumar la Liga de las Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

    El impacto de Ronaldo no se limitó a los títulos, pues se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección de Portugal y de las selecciones nacionales con un registro de 146 goles internacionales, situando su nombre a la cabeza de la lista de goleadores internacionales de la historia y dejando un legado difícil de repetir.

    Y pese a su decisión de poner fin a su trayectoria internacional, todavía le queda un último reto personal, ya que apenas le separan 15 goles de alcanzar el gol número 1000 en su carrera futbolística, cifra que aspira a lograr antes de su retirada definitiva.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Messi: de los años de sufrimiento a la gloria mundial

    En cuanto a Messi, vivió un recorrido más complicado con la selección de Argentina, después de recibir duras críticas por su incapacidad para conquistar títulos, pese a alcanzar grandes finales y perder la final del Mundial de 2014, además de dos finales consecutivas de la Copa América en 2015 y 2016.

    Pero la estrella argentina se negó a que aquellas decepciones fueran el final de su historia, y más tarde condujo a su país a coronarse en la Copa América en dos ocasiones y en el Mundial de 2022, además del título de la Finalissima, transformando las críticas en elogios y cerrando una de las historias más apasionantes en la historia del fútbol, después de lograr el sueño que la afición argentina esperó durante tanto tiempo.

    A lo largo de su carrera internacional, Lionel Messi ha dejado cifras excepcionales con la camiseta de la selección de Argentina, tras disputar 208 partidos, convirtiéndose en el jugador con más participaciones en la historia de la Albiceleste, y encabezando además la lista de máximos goleadores históricos con 126 goles, superando por una amplia diferencia a su perseguidor más cercano, Gabriel Batistuta, autor de 54 goles.

    Y el impacto de Messi no se detuvo en las redes, sino que dio 66 asistencias a sus compañeros, elevando su balance a 192 contribuciones de gol durante su trayectoria internacional, en cifras que reflejan la magnitud de su huella excepcional con la selección de su país.

  • FBL-ESP-LIGA-FC BARCELONA-REAL MADRID-CLASICOAFP

    Un final diferente: el vídeo de Cristiano Ronaldo y la celebración de Messi

    A pesar de las grandes similitudes, la última escena entre ambas leyendas fue notablemente distinta. Messi vivió un emotivo momento de despedida rodeado de su familia y de la afición de su país, en un ambiente festivo que reflejaba la magnitud del agradecimiento por todo lo que ofreció con la camiseta de Argentina, mientras que Cristiano Ronaldo optó por anunciar su decisión mediante un vídeo en sus cuentas oficiales, en una escena de carácter más sereno y sorpresivo.

    Pero la diferencia no estuvo únicamente en la forma de la despedida, sino que se extendió a las circunstancias que rodearon el final del camino. Ronaldo llegó a su decisión en medio de desavenencias y tensiones con el entrenador Jorge Jesus, que ensombrecieron su relación con la selección y se convirtieron en uno de los factores más destacados que precedieron al anuncio del final de su trayectoria internacional.

    En cambio, el momento de Messi llegó en un ambiente de reconocimiento y celebración, después de haber cumplido la mayoría de sus sueños con la camiseta de Argentina, encontrándose con una afición que celebraba todo lo que ofreció, en lugar de que el final de su camino estuviera ligado a una crisis o a un conflicto.

    Y entre el final de Ronaldo, marcado por el carácter del shock y el conflicto, y la despedida de Messi, caracterizada por la celebración y el agradecimiento, se encarna una última paradoja en dos trayectorias excepcionales. El inicio fue épico para ambos, pero el camino hacia el final no fue similar, aunque el fútbol les regaló una era que no se repetirá fácilmente.

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