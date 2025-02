¡Endrick es solo el comienzo! La generación dorada de niños maravilla de Brasil está a punto de apoderarse de Europa

The World Cup's most successful nation has not won the competition for over 20 years - but a group is emerging who have the talent to end that drought

Cuando se revelaron los finalistas de NXGN 2023 el martes, hubo un país que dominó la lista de 50 miembros. Brasil tenía ocho jugadores en la lista de los mejores talentos adolescentes del fútbol mundial nacidos en 2004 o después, incluido el ganador del premio NXGN Nine, Endrick.



Dado que algunos de los talentos brasileños, han adornado los escalones superiores de la lista anual de niños maravilla en los últimos años, como el dúo del Real Madrid Vinicius Junior y Rodrygo, es difícil no entusiasmarse con la perspectiva de una nueva generación dorada emergente para la Selecao.



Por supuesto, las generaciones brasileñas son juzgadas en última instancia por si ganan o no la Copa del Mundo.



Los fanáticos de la nación sudamericana generalmente ven a dos generaciones, la liderada por Pelé que ganó tres títulos mundiales entre 1958-70, y el equipo de Ronaldo, Cafú y, finalmente, Ronaldinho, que llegó a tres finales consecutivas, ganando dos veces, como el estándar de oro.





Y aunque no ha habido un ganador del Balón de Oro del país desde Kaká en 2007, no hay duda de que los futbolistas brasileños están comenzando a dominar la cima del juego europeo una vez más. El reciente emparejamiento Real Madrid-Liverpool en la Liga de Campeones, por ejemplo, contó con un récord de seis internacionales diferentes de Brasil.



El NXGN de este año sugiere también, que el número aumentará en la próxima década.