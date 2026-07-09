El único arma que falla a Messi... Cifras impactantes que ponen a Scaloni ante una difícil decisión

Cuando parece que Lionel Messi acalla las dudas sobre su grandeza, surge otra que cuesta ignorar. El capitán argentino sigue haciendo historia en el Mundial 2026 y batiendo récords, pero hay un punto débil que le persigue y plantea una pregunta impensable hace años: ¿debería dejar de lanzar penaltis?
Aunque guía a Argentina hacia la defensa del título, las estadísticas muestran que los penaltis son hoy su talón de Aquiles, un dilema que pone en aprietos al técnico Lionel Scaloni cada vez que el ‘tango’ tiene una oportunidad desde los once metros.