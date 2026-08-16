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Erling Haaland Martin odegaardchatgpt
Karim Malim

Traducido por

El triplete del Arsenal expone el sufrimiento de Haaland y le regala a Odegaard una noche excepcional

E. Haaland
M. Oedegaard
B. White
C. Tzolis
Arsenal vs Manchester City
Manchester City
Arsenal
FEATURES
Community Shield
Inglaterra
Noruega
Grecia
Gales

Erling perdido y Martin brilla

El Arsenal no necesitó mucho tiempo para enviar su primer mensaje a sus rivales, después de convertir el enfrentamiento ante el Manchester City en una noche excepcional que terminó con un contundente 3-0, en la que Erling Haaland apareció lejos de su peligrosidad habitual, mientras Martin Ødegaard se llevó los focos con una actuación destacada que condujo al Arsenal a coronarse con la Community Shield inglesa por decimoctava vez en su historia.

La victoria del Arsenal no fue solo una coronación temprana con un título honorífico, sino que llevó consigo fuertes indicios de la preparación del equipo para la nueva temporada, después de imponer su superioridad sobre el Manchester City y afianzar su control sobre el partido, en un momento en el que Haaland fue incapaz de dejar su sello ofensivo, viviendo una noche para el olvido ante el brillo de Ødegaard y sus compañeros.

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Haaland en una noche para el olvido

    Erling Haaland no ofreció el rendimiento esperado y se mostró aislado del peligro ofensivo, ya que sus números fueron muy limitados frente a la defensa del Arsenal.

    El delantero noruego registró 7 toques del balón, con 5 pases exitosos y dos disparos, uno de ellos a portería, además de tocar el balón solo dos veces dentro del área del Arsenal.

    Haaland desperdició una ocasión clara, cayó en fuera de juego en una ocasión y no logró ganar ningún duelo individual, según informó la red de estadísticas «Squawka».

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  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Ødegaard: un capitán que marca la diferencia

    Por el contrario, Martin Ødegaard brilló y guio al Arsenal hacia la victoria, tras ofrecer un partido completo tanto en el aspecto ofensivo como en la creación de juego.

    El noruego logró un 100% en los regates, con 3 de 3, y un 100% en precisión de tiro, con dos disparos de dos, además de sus pases precisos, que alcanzaron el 95%, con 55 pases exitosos de un total de 58.

    Ødegaard tocó el balón 74 veces, recuperó la posesión 9 veces y ganó 5 duelos, además de crear dos ocasiones y marcar un gol para confirmar su gran influencia en la victoria de su equipo.

  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Tzolis, la sorpresa ofensiva del Arsenal

    Christos Tzolis siguió acaparando las miradas con una destacada actuación ofensiva y defensiva, tras convertirse en una fuente constante de problemas para la defensa del Manchester City.

    Tzolis registró 42 toques de balón, seis de ellos dentro del área rival, y logró ganar cinco duelos individuales, además de recuperar la posesión en cuatro ocasiones.

    Asimismo, realizó tres intervenciones defensivas e interceptó el balón en dos ocasiones, y generó tres oportunidades, dos de ellas claras, junto con recibir dos faltas y dar dos pases decisivos.

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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Ben White: solidez defensiva y presencia ofensiva

    Ben White desempeñó un papel importante en mantener la portería a cero del Arsenal, y ofreció una actuación defensiva sólida ante el ataque del Manchester City.

    El defensor inglés logró ganar 6 duelos individuales, recuperar el balón 5 veces y realizar 5 entradas exitosas, además de despejar el balón en 3 ocasiones e interceptarlo en dos.

    White también cometió dos faltas y creó una ocasión, y estuvo presente en los momentos decisivos tras despejar un balón sobre la línea de meta, confirmando así su valor como uno de los elementos más destacados de la línea defensiva del Arsenal.

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