El Tottenham cae a la zona de descenso de la Premier League tras la goleada del West Ham al Wolverhampton

El West Ham salió de los tres últimos puestos tras golear 4-0 al Wolverhampton en el London Stadium. Dos tantos de Konstantinos Mavropanos y otros dos de Taty Castellanos le dieron tres puntos vitales que lo ubican 17.º, dos por encima del descenso.

Mientras el este de Londres respiraba aliviado, el resultado sumió al Tottenham en problemas: los Spurs cayeron al 18.º puesto, su primera vez en zona de descenso en 17 años. La última ocasión fue en enero de 2009, bajo Harry Redknapp, tras perder contra el Wigan Athletic.



