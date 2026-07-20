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El Tottenham baraja un intercambio de porteros con el Nápoles, interesado en Guglielmo Vicario
La llegada de Allegri provoca cambios en el Nápoles
La salida de Antonio Conte y la llegada de Massimiliano Allegri al Estadio Diego Armando Maradona ha acelerado los cambios. Allegri ya analiza sus opciones bajo los palos, decisión que puede afectar a toda la plantilla. Se espera que revise la jerarquía de la portería, con Alex Meret recuperando la titularidad.
Este cambio de filosofía pone en duda el futuro de Vanja Milinkovic-Savic, fichado hace un año por unos 22 millones de euros y ahora fuera de los planes del club.
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Vicario, objetivo prioritario del Napoli.
Según Rai, Nápoles y Tottenham barajan un intercambio directo. El club italiano quiere a Vicario, por lo que se marcharía del norte de Londres, y en los próximos días se confirmará la operación.
Si se concreta, Milinkovic-Savic jugaría en Londres con De Zerbi y Vicario haría el camino inverso para unirse al proyecto de Allegri, resolviendo de un golpe los problemas de portería de ambos clubes.
Las estadísticas de Vicario en el Tottenham
Vicario ha jugado 117 partidos con el Tottenham, ha dejado la portería a cero en 29 ocasiones y ha encajado 170 goles. El portero italiano es clave en el club y ayudó a ganar la Europa League el año pasado, pero desde hace meses crecen los rumores sobre su futuro en Londres.
- AFP
Un verano de grandes inversiones en el Tottenham
El Tottenham evitó el descenso por poco la temporada pasada, terminando 17.º en la Premier League por segundo año seguido. Esa racha abrió el camino a la ambiciosa reconstrucción que ahora lidera De Zerbi. Desde entonces, el club ha sido uno de los más activos en el mercado de fichajes, reforzando todas las líneas para acercarse a los equipos punteros.
Ya ficharon a Jan Paul van Hecke (Brighton) y, como agentes libres, a Marcos Senesi (Bournemouth) y Andy Robertson (Liverpool), además de al portero Martin Dubravka (Burnley), quien competirá por la titularidad con Antonin Kinsky. En el centro del campo llegaron Mateus Fernandes, procedente del West Ham por 85 millones de libras, y Sandro Tonali, fichaje récord del club procedente del Newcastle United por 100 millones de libras, lo que refleja las ambiciones de De Zerbi para la próxima temporada.
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