"El tesoro del Barcelona" sorprende a Conte: están haciendo algo excepcional

El entrenador italiano reconoció su admiración por el trabajo que realiza el club catalán con los talentos jóvenes, durante una extensa entrevista concedida al sitio web "The Athletic".

El exentrenador del Napoli, Inter, Chelsea y de la selección de Italia también expresó su deseo de visitar la academia de "La Masia" para conocer de cerca el método de trabajo en los equipos de las categorías inferiores del Barcelona.

La academia de La Masia se considera el tesoro al que recurre el Barcelona ante sus crisis económicas, que tanto le dificultan el apartado de los nuevos fichajes, especialmente en los últimos años.



