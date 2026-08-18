El técnico del Wrexham ESTALLA contra el árbitro tras el devastador empate del Cardiff en el minuto 98

Parkinson se quejó abiertamente de la cantidad de tiempo añadido que se jugó durante el dramático empate 1-1 de su equipo en el Championship ante el rival galés Cardiff City. El Wrexham parecía absolutamente destinado a lograr una famosa victoria en la jornada inaugural hasta los caóticos instantes finales del partido.

Parkinson insistió en que el árbitro Andrew Kitchen no debería haber añadido más de cuatro minutos de descuento. En cambio, en el marcador se mostraron un mínimo de seis minutos, dejando al frustrado técnico del Wrexham completamente desconcertado en la banda.

Tras una falta tardía de George Dobson al borde del área, pasaron otros dos minutos antes de que Rubin Colwill ejecutara por fin el lanzamiento. El suplente del Cardiff lanzó un feroz libre directo por encima de la barrera del Wrexham y superó al guardameta Anthony Patterson para rescatar un punto.