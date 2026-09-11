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El sustituto de Rodri: el Real Madrid renueva su interés por el objetivo de Alonso

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El Real Madrid mueve sus hilos para fichar a un centrocampista

El Real Madrid desaprovechó la oportunidad de fichar a Rodri y ahora paga caro ese error, después de sufrir carencias en el centro del campo, algo que quedó en evidencia ante el Inter de Milán, ante la ausencia de un centrocampista del nivel que ofrece el jugador del Barcelona.

El diario Sport señaló, en un informe, que el equipo del entrenador José Mourinho no impone su dominio en los partidos y basa su arma principal en las transiciones rápidas, con el fin de dar a Vinícius, Mbappé y Bellingham la oportunidad de finalizar las jugadas en el último tercio. 

Sin embargo, los rivales logran arrebatarle el balón para luego generar peligro y crear ocasiones de gol, y Courtois salvó al conjunto merengue de daños importantes, en un contexto en el que el Real Madrid no hizo todo lo que estaba en su mano para fichar a Rodri.

El Real Madrid prefirió centrarse en un jugador con una mayor vocación ofensiva como Bernardo Silva, a quien rechazó el Barcelona, mientras sigue apoyándose en Tchouaméni, Valverde y Camavinga como jugadores de construcción de juego, pese a carecer del talento que posee Rodri.

La construcción de las jugadas y la creación de juego es la tarea pendiente para el equipo del entrenador Mourinho, y Arda Güler o Trent Alexander-Arnold podrían representar soluciones de emergencia, pero todas estas opciones quedan lejos de lo que Rodri puede ofrecer.

Por este motivo, el club merengue ha comenzado a moverse de cara al mercado de fichajes invernal, una ventana en la que puede solventar la carencia que sufre en esa posición, mediante un nombre al que ya estuvo vinculado en verano y que podría representar una oportunidad disponible en el mercado: Martín Zubimendi, estrella del Arsenal.

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  • Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El papel decreciente de Zubimendi con el Arsenal

    Y en Inglaterra, los pronósticos comenzaron a apuntar hacia esa posibilidad, después de que el papel del jugador se viera reducido en el Arsenal, ya que Zubimendi ha empezado desde el banquillo los cinco partidos oficiales que ha disputado el conjunto gunner esta temporada. 

    Lo más revelador fue su presencia en el banquillo durante el gran duelo de la Liga de Campeones ante el Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, donde solo participó durante 8 minutos.

    El sufrimiento de Zubimendi en el banquillo se ha prolongado desde el final de la temporada pasada, pues estuvo en el banquillo, por ejemplo, en la final de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain, antes de entrar para disputar la prórroga. 

    Y a pesar de que siempre ha ofrecido buenos niveles, el técnico Mikel Arteta ha preferido a otros jugadores en su posición, algo que podría afectar al estado anímico del exjugador de la Real Sociedad.

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    Zubimendi lideró el centro del campo de España tras la lesión de Rodri

    El Real Madrid tiene muy presente a Zubimendi en sus planes, teniendo también en cuenta sus participaciones con la selección española, pues cuando Rodri sufrió una grave lesión, Zubimendi asumió las riendas del mediocampo de la selección española.

    El jugador también apareció en momentos decisivos, como la segunda parte de la final de la Eurocopa 2024, así como en la prórroga de la final del Mundial 2026.

    El Arsenal pagó 70 millones de euros para ficharlo la pasada temporada y firmó con él un contrato que se extiende hasta 2030.

    Se espera que su valor de mercado se mueva en cifras similares, y el Arsenal podrá recuperar el valor de su inversión, además de que esa cantidad no resulta desorbitada para el Real Madrid.

    No obstante, Martín Zubimendi también contará con varios clubes interesados en sus servicios, como el Chelsea dirigido por Xabi Alonso, quien también pensó en incorporarlo a su proyecto cuando era candidato para trabajar con el Real Madrid, pero Florentino Pérez no lo contrató.

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