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El scouting de Roshn: el último baile de Cristiano Ronaldo choca contra el muro del Al-Nassr

FEATURES
C. Ronaldo
Al Nasr FC
1ª División
Portugal
Arabia Saudí

El global falla en satisfacer sus necesidades

La nueva temporada podría ser el último capítulo en la historia de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr, ante la cercana finalización del contrato del capitán del "Al-Alami" y la falta de claridad sobre la posibilidad de que continúe por un nuevo periodo, ya sea por el deseo del jugador de vivir una última experiencia diferente o por la difícil situación financiera que atraviesa el club.

Ronaldo no quiere que su final con el Al-Nassr sea uno cualquiera, sino que aspira a marcharse por la puerta grande tras haber logrado todo lo que estaba a su alcance, pero esta vez su ambición choca con una realidad distinta dentro del club, ya que el Al-Nassr no ha podido llevar a cabo los movimientos que su capitán esperaba para reforzar al equipo y competir con fuerza por todos los títulos.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    Cristiano Ronaldo quiere el final perfecto

    Desde su llegada al Al-Nassr, el proyecto de Ronaldo ha estado ligado a la idea de competir por los títulos, por lo que su posible última temporada con "Al-Alami" reviste una importancia excepcional.

    El portugués quiere dejar su última huella conquistando la Roshn Saudi League y compitiendo con fuerza en la Champions League de Élite de Asia, además de seguir batiendo récords individuales y recuperar el título de máximo goleador, para que el final de su experiencia en Arabia Saudí sea diferente al de las temporadas anteriores.

    Pero alcanzar estos objetivos requiere de un equipo fuerte y equilibrado, lo que convierte los movimientos del Al-Nassr en el mercado de fichajes en un factor decisivo para la forma de "el último baile".

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    Solo Costa: el Al-Nassr no se mueve

    Hasta el momento, el Al-Nassr se ha limitado a reforzar la línea media con la contratación del portugués Samu Costa, quien llega para sustituir al croata Marcelo Brozovic tras su marcha.

    Y a pesar de la importancia del fichaje, este no cubre todas las necesidades del equipo, sobre todo porque el Al-Nassr afronta la temporada obligado a competir por más de un título, en un momento en el que el club sufre deudas y compromisos económicos acumulados que han limitado de forma evidente su capacidad de maniobra en el mercado.

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    Por lo tanto, Cristiano Ronaldo se ha encontrado ante una plantilla que no ha recibido el respaldo que deseaba, pese a que su ambición requería la incorporación de nuevos nombres capaces de ayudarle en la carrera por los títulos.

  • El lateral derecho: una crisis real

    La posición de lateral derecho parece una de las que más necesita refuerzos en el Al Nassr, especialmente tras la lesión de Sultan Al Ghannam por rotura del ligamento cruzado, lo que convierte a Nawaf Boushal en la principal opción disponible en ese puesto.

    El problema es que una temporada tan larga como esta requiere alternativas sólidas, sobre todo con la multiplicidad de competiciones, lo que hace que la ausencia de Al Ghannam sea un golpe determinante en los planes del equipo.



    En cuanto al costado izquierdo, la situación no parece mucho mejor, ante el descenso de nivel de Saad Al Nasser y la falta de una opción extranjera especializada que resuelva el problema con claridad, mientras que se recurre a Ayman Yahya como solución de emergencia, pese a que su posición natural es la de extremo.

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  • Nuevo extremo: otra pieza que faltaba

    El Al Nassr necesita además un extremo capaz de jugar por ambas bandas, especialmente tras la marcha del brasileño Wesley en calidad de cedido.

    Este tipo de jugadores otorga al entrenador una gran flexibilidad durante la temporada y le permite cambiar el dibujo del equipo y afrontar las lesiones y la presión de los partidos sin afectar en gran medida al potencial ofensivo.

    Sin embargo, ni siquiera esta posición ha recibido el refuerzo requerido, lo que aumenta la lista de necesidades que esperan al Al Nassr antes del inicio de la temporada.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    Cuando los sueños chocan con la realidad

    La paradoja es que Ronaldo afronta su posible última temporada con el deseo de conquistarlo todo, mientras que el Al Nassr encara ese mismo curso en medio de unas restricciones económicas que han hecho que sus movimientos en el mercado fueran muy limitados.

    El capitán quiere un equipo capaz de competir, y el club intenta primero hacer frente a sus compromisos financieros; entre ambas partes, la brecha parece evidente.

    A pesar de ello, no se puede descartar la capacidad de Ronaldo de marcar la diferencia por sí solo, pues sigue siendo uno de los delanteros más destacados del mundo, pero depender únicamente de él no será suficiente si el Al Nassr quiere competir con clubes que cuentan con plantillas más completas.

    Y entre los sueños del capitán y la realidad económica del club, comienza «el último baile» de Ronaldo con el Al Nassr, y la pregunta más importante ahora es: ¿podrá el portugués superar este muro y marcharse de Riad llevándose consigo los títulos que tanto ha buscado, o terminará la experiencia entre nuevos signos de interrogación?

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