Los ojeadores del Real Madrid continúan observando el rendimiento del francés Manu Koné, centrocampista de la Roma, de 25 años de edad.

El diario As señaló que Koné ya figura en la lista de intereses del Real Madrid para reforzar el centro del campo en el futuro.

Los responsables del conjunto merengue siguieron la actuación de Koné en el partido inaugural de la Roma en la Serie A, el pasado lunes, que terminó con una amplia victoria sobre la Fiorentina por 4-0.

Manu Koné tiene contrato con la Roma hasta el año 2029, club al que se incorporó en 2024, justo después de la salida de Mourinho del banquillo del equipo italiano.

El valor de mercado del francés Koné se estima en unos 60 millones de euros.

Antes de eso, Koné jugó con el Toulouse y el Borussia Mönchengladbach, y hasta ahora ha disputado 19 partidos con la selección de Francia, donde fue titular y dejó una buena impresión ante Irak, Noruega, Paraguay y Marruecos en el Mundial 2026, tras la lesión de Tchouaméni.

Koné se inclina más por la faceta defensiva y posee una gran capacidad para ganar duelos y recuperaciones, además de destacar por una gran inteligencia a la hora de presionar al rival.

Gracias a su fortaleza física, su enorme esfuerzo y su presencia sobre el terreno de juego, cuenta también con una buena capacidad para tratar el balón y tomar las decisiones adecuadas, ya que su porcentaje de acierto en el pase alcanzó el 90% durante la pasada temporada en la Serie A.

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