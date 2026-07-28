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El Real Madrid no descarta otra cesión de Endrick en medio de los vínculos con Michael Olise
Mourinho evalúa las opciones ofensivas en pretemporada
El Real Madrid busca hacer hueco en su parcela ofensiva para dar cabida a incorporaciones de alto perfil de cara a la próxima temporada. Según ESPN, Mourinho planea seguir de cerca tanto a Endrick como a Garcia durante la pretemporada antes de decidir qué joven delantero podrá salir cedido.
El gigante español ha puesto sus ojos en el extremo del Bayern de Múnich Olise tras sus destacadas actuaciones con Francia en la Copa del Mundo. Las evaluaciones diarias del cuerpo técnico de Mourinho en los entrenamientos y los partidos amistosos serán clave para perfilar la plantilla de la nueva temporada.
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Endrick, decidido a quedarse y luchar
Está previsto que Endrick se reincorpore el 28 de julio tras un periodo de vacaciones después de que Brasil fuera eliminada por Noruega el 5 de julio. A pesar de una anterior cesión exitosa en el Lyon, el cuerpo técnico del Madrid cree que el adolescente no tiene garantizado un puesto como titular y debe pelear por minutos saliendo desde el banquillo.
Sin embargo, los representantes del brasileño se niegan a contemplar otra salida a préstamo, incluso si su tiempo de juego sigue siendo limitado. Aunque su cesión temporal a Francia estaba pensada para asegurar minutos de cara al Mundial, el entorno de Endrick insiste en que su único objetivo ahora es seguir en el Santiago Bernabéu para ganarse su sitio.
Competición de pretemporada y refuerzos para la plantilla
Endrick ya había perdido terreno en la plantilla tras sufrir una lesión antes del Mundial de Clubes de 2025 en Estados Unidos. El joven delantero García aprovechó la oportunidad a las órdenes del exentrenador Xabi Alonso, marcando cuatro goles durante el torneo para consolidarse como una alternativa clave en ataque.
Tras una temporada sin títulos, el Real Madrid ha acometido importantes cambios estructurales, sustituyendo a Alonso por Mourinho y fichando a Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Ibrahima Konate. La actual parcela ofensiva cuenta con Vinicius Junior, Kylian Mbappe, el lesionado Rodrygo, Franco Mastantuono, Endrick y García.
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Se esperan salidas a medida que se acerca la nueva temporada
El Madrid está priorizando más salidas de jugadores antes de cerrar cualquier movimiento adicional en el mercado de fichajes. Se espera que Mastantuono salga cedido, y varios clubes interesados ya han preguntado por el delantero argentino.
Mientras tanto, el Real Madrid está abierto a vender de forma definitiva al centrocampista Eduardo Camavinga para liberar espacio y recursos. A medida que los jugadores regresen gradualmente de sus compromisos internacionales tras el Mundial, el cuerpo técnico de Mourinho tomará sus decisiones finales sobre la estructura de la plantilla.
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