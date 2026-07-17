Según Foot01, el PSG ha renunciado a fichar a Olise, lo que deja al Real Madrid con el camino libre para fichar al extremo del Bayern. El campeón de Francia no está dispuesto a pagar los 200 millones de euros que pide el Bayern. En su lugar, el director deportivo del PSG, Luis Campos, y el presidente, Nasser Al-Khelaifi, apuestan por un modelo de fichajes más sostenible.

Florentino Pérez lo ve como un «galáctico» capaz de potenciar a Mbappé. L’Équipe asegura que Olise ya ha preguntado a sus compañeros de la selección, Mbappé y Tchouameni, por la vida en el Bernabéu. Tras marcar 22 goles y dar 31 asistencias esta temporada, se considera que el internacional francés está listo para dar el salto a España.



