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El PSG renuncia a fichar a Michael Olise, quien podría ir al Real Madrid
El PSG se retira de la puja por Olise
Según Foot01, el PSG ha renunciado a fichar a Olise, lo que deja al Real Madrid con el camino libre para fichar al extremo del Bayern. El campeón de Francia no está dispuesto a pagar los 200 millones de euros que pide el Bayern. En su lugar, el director deportivo del PSG, Luis Campos, y el presidente, Nasser Al-Khelaifi, apuestan por un modelo de fichajes más sostenible.
Florentino Pérez lo ve como un «galáctico» capaz de potenciar a Mbappé. L’Équipe asegura que Olise ya ha preguntado a sus compañeros de la selección, Mbappé y Tchouameni, por la vida en el Bernabéu. Tras marcar 22 goles y dar 31 asistencias esta temporada, se considera que el internacional francés está listo para dar el salto a España.
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En busca del «nuevo Olise»
El PSG ha cambiado su estrategia tras los fichajes millonarios de Neymar y Messi. Ahora prefiere fichar talentos emergentes, como el “nuevo Olise”, antes de que su valor se dispare.
Así evitan nuevas sagas de fichajes «de pesadilla» y presiones por el Juego Limpio Financiero y la estructura salarial.
Como Olise podría pedir más de 20 millones de euros anuales, el PSG prefiere centrarse en promesas nacionales. Talentos de la Ligue 1 como Maghnes Akliouche y Oumar Diomande ya están en la mira de Luis Enrique.
El poderío financiero de Madrid
El Real Madrid goza de una situación financiera sólida para afrontar una de las operaciones más costosas del fútbol. Los Blancos ingresaron 1.161 mil millones de euros y vendieron varios jugadores este verano.
Aun así, debe equilibrar sus cuentas para fichar a la estrella del Bayern. El futuro de Vinicius Junior es incierto: entra en el último año de su contrato y, de no renovar, podría ser traspasado para financiar la llegada de Olise y cumplir con los requisitos financieros.
Además, Olise sigue «especialmente decidido» a forzar su fichaje por el equipo de la capital española. El Bayern se negó inicialmente a considerar una venta, pero la firme postura del jugador podría cambiar la situación en Baviera.
- AFP
Se prevén largas negociaciones
La supuesta retirada del PSG fortalece a los blancos si formalizan su interés, aunque el Bayern no dejará marchar fácilmente a uno de sus jugadores clave, lo que podría alargar las negociaciones.
Mientras el PSG se centra en buscar nuevos talentos, el Madrid confía en su músculo financiero para fichar al jugador más codiciado del verano.
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