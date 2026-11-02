¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Traducido por

El objetivo de Mourinho y la sorpresa del Forest: el Liverpool abre el expediente de la sucesión de Van Dijk

Fichajes
Liverpool
Nottingham Forest
V. van Dijk
Murillo
N. Schlotterbeck
Borussia Dortmund
J. Gomez
Inglaterra
Países Bajos
Brasil
Alemania

Otras opciones sobre la mesa de Barcelona e Inter

El Liverpool intensifica sus movimientos para planificar la reconstrucción de su línea defensiva, dentro de la planificación a largo plazo del club inglés, en medio de la incertidumbre que rodea el futuro de Virgil van Dijk y Joe Gomez.

El Liverpool busca defensas que posean la capacidad de afrontar las exigencias físicas de la Premier League, contribuir a la construcción del juego desde atrás, cubrir espacios, además de dominar el juego dentro de un sistema basado en la posesión.

Lee también: Una leyenda de Francia revela el error fatal de Mbappé en el asunto del Balón de Oro

  • Schlotterbeck al frente: las opciones en la lista de intereses del Liverpool

    La estrella del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, sigue siendo uno de los nombres más destacados entre los candidatos para reforzar la defensa del Liverpool, a pesar de haber renovado su contrato con el Borussia Dortmund a principios de este año.

    Schlotterbeck fue un objetivo del Real Madrid durante el pasado mercado de fichajes de verano, antes de sufrir una rotura de ligamentos del tobillo durante el Mundial 2026.

    Asimismo, Murillo, estrella del Nottingham Forest, cuenta con el interés del Liverpool, junto a Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, y Jules Koundé, jugador del Barcelona.

    El Liverpool no ha presentado hasta ahora ninguna oferta oficial para fichar a Schlotterbeck o a Murillo, ya que sus movimientos siguen en la fase de seguimiento de los jugadores, análisis de su rendimiento y evaluación de las posibles condiciones para cerrar los traspasos en el futuro. El contrato de Schlotterbeck con el Dortmund se extiende hasta el año 2031 e incluye, según los informes, una cláusula de rescisión cuyo valor oscila entre los 50 y los 60 millones de euros, que puede ser activada por determinados clubes a partir del verano de 2027.

    Al margen de estas condiciones, las estimaciones apuntan a que el Dortmund podría pedir más de 70 millones de euros para desprenderse de su defensa alemán.

    Schlotterbeck se ha convertido en uno de los líderes más destacados del Dortmund, gracias a su capacidad para avanzar con el balón y para dar pases desde las líneas defensivas, además de su fuerza en los duelos y su superioridad en el juego aéreo.

    Lee también: La grieta de Mourinho y el indicador de Parisi: la puerta del Real Madrid no se cerrará ante Hakimi

  • Murillo, candidato a reemplazar a Van Dijk... ¡pero!

    Según informó el sitio web CaughtOffside, Murillo representa, en cambio, una opción diferente, pero no menos atractiva para el Liverpool. El defensa brasileño de 24 años ya cuenta con experiencia en la Premier League, y se caracteriza por su gran velocidad para recuperar su posición defensiva, su fuerza en los duelos individuales y su confianza a la hora de salir con el balón, ya sea mediante el pase o avanzando con él.

    Lee también: Vídeo: acto obsceno: expulsión vergonzosa para la exestrella del Newcastle y del Al-Ahly

    Al igual que Schlotterbeck, el jugador brasileño encaja en la estrategia del Liverpool en el mercado de fichajes, pero cada uno de ellos tiene cualidades diferentes.

    Schlotterbeck parece la opción más cercana desde el punto de vista técnico para suceder a Van Dijk, dada su dependencia de su pierna izquierda, su capacidad para romper las líneas rivales con los pases, además de su personalidad de líder que se desarrolló durante su etapa con el Dortmund.

    El defensa alemán tiene 26 años, lo que significa que se acerca a los mejores años de su carrera futbolística, sin necesidad de un largo periodo de desarrollo.

    Murillo, por su parte, posee la ventaja de estar ya adaptado a las exigencias de la Premier League, lo que evita al Liverpool el riesgo relacionado con su capacidad para lidiar con la velocidad de la competición, su fortaleza física y su ritmo elevado.

    Además, su velocidad será muy útil en un sistema defensivo que exige a los dos centrales avanzar hacia zonas adelantadas del campo y dejar espacios a su espalda.

    Pero el principal obstáculo para el Liverpool reside en el posible valor económico de la operación, ya que el Nottingham Forest no afronta presiones económicas que lo empujen a vender a uno de sus jugadores más importantes, especialmente después de haber obtenido una enorme cantidad económica por el traspaso de Elliot Anderson al Manchester City durante el verano. Por lo tanto, la sólida situación contractual de Murillo podría obligar al Liverpool a presentar una oferta económica muy elevada para convencer al Forest de que prescinda de él.

    Vídeo: se colmó la paciencia: ¿se cortó el pelo el famoso aficionado del United tras la caída ante el Chelsea?

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google