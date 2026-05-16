El Middlesbrough emite un comunicado explosivo sobre el «spygate» en el que insta a la EFL a excluir al Southampton de la final de los play-offs de la Championship

La directiva del Riverside mostró su indignación por el impacto competitivo de la supuesta operación encubierta dirigida por el entrenador del Southampton, Tonda Eckert.

El Middlesbrough exigió la máxima sanción deportiva: «Observar y grabar nuestra sesión de entrenamiento previa a un partido tan importante atenta contra la integridad y la competencia leal. La única respuesta adecuada es impedir al Southampton FC participar en la final de los play-offs de la EFL Championship.

Confiamos en que la EFL, como organismo regulador, solicite esta sanción a la Comisión Disciplinaria para proteger la integridad del juego, salvaguardar a todos los clubes y evitar futuros intentos de obtener una ventaja desleal e ilegal en la lucha por el ascenso a la Premier League».