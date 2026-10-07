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Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport
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El máximo goleador histórico de la selección de Argentina: ¿quién tomará el relevo tras Messi?

Argentina vs Benin
Argentina
Benin
Amistosos
L. Messi
G. Batistuta
Lautaro Martínez
D. Maradona
Ángel Di María
Sergio Agüero
Argentina
Benín

Lionel Messi puso fin a su trayectoria con la selección de Argentina la mañana del miércoles, ante Benín, después de dejar una huella histórica como el máximo goleador en la historia de la Albiceleste con 126 goles en 208 partidos, una cifra que parece inalcanzable para los jugadores que vengan por detrás.

Messi cerró su trayectoria internacional con un gol en el amistoso ante Benín, dentro de la ventana FIFA posterior al Mundial, para elevar su cuenta a 126 goles y distanciarse por 70 goles de su perseguidor más cercano, Gabriel Batistuta, autor de 56 goles en 78 partidos.

Batistuta mantiene el mejor promedio goleador entre los diez primeros, con 0,72 goles por partido, según el sitio del diario argentino La Nación.

De la generación actual, el único que permanece en la lista es Lautaro Martínez, que ocupa el tercer puesto entre los goleadores históricos de Argentina, con 42 goles en 86 partidos, igualado con Sergio Agüero, que anotó el mismo número de goles en 101 partidos.

  • Crespo supera a Maradona y una ventaja especial para Passarella

    Hernán Crespo ocupa el quinto puesto con 35 goles, superando por un estrecho margen a Diego Maradona, autor de 32 goles.

    Gonzalo Higuaín y Ángel Di María comparten el séptimo puesto con 31 goles cada uno, y Higuaín supera a Di María en promedio goleador, con 0,41 frente al 0,21 de Di María.

    Luis Artime ocupa el noveno puesto con 24 goles, por delante de Daniel Passarella y Leopoldo Jacinto Luque, que anotaron 22 goles cada uno, con la ventaja añadida para Passarella de ser defensa.

    También Herminio Masantonio marcó 19 goles, seguido de José Sanfilippo, Norberto Méndez y Mario Alberto Kempes con 18 cada uno.

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  • Número de goles internacionales de Messi en detalle

    Messi marcó su primer gol internacional con la camiseta de la selección de Argentina el 1 de marzo de 2006 en un partido amistoso contra Croacia en Suiza.

    Según los datos de la Asociación del Fútbol Argentino, 2022 es el año en el que Messi marcó la mayor cantidad de goles: 18.

    Messi anotó 49 en partidos amistosos, 36 en las eliminatorias del Mundial, 17 en la Copa América, además de 13 goles en el Mundial.

    La selección de Bolivia es la víctima favorita de Messi, pues le ha marcado 11 goles.

    Entre sus cifras asombrosas, Messi marcó cinco goles en un solo partido, 9 hat-tricks y 13 dobletes, con un promedio de 0,61 goles por partido.

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