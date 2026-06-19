Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP
Hussein Hamdy

Traducido por

El Inter de Milán abre la puerta a la venta de Bastoni al Real Madrid

Fichajes
A. Bastoni
J. Mourinho
Real Madrid
Inter Milán
Barcelona
Primera División
Serie A
Italia
Portugal
España

Un golpe duro para el Barcelona

El Inter de Milán autoriza la salida de Alessandro Bastoni este verano por 70 millones de euros.

El defensa, de 27 años, ha ganado tres Scudettos, así como varios títulos en la Copa y la Supercopa de Italia, más la Eurocopa 2020 con la selección italiana. Esta experiencia lo sitúa en su mejor momento deportivo para dar el salto de Milán a Madrid, aspecto clave en su situación actual.

  • El radar de Mourinho

    Según el diario español «AS», el defensa del Inter de Milán es una opción clave para José Mourinho en su segunda etapa en el Real Madrid. El técnico portugués admira sus cualidades y conoce los requisitos para triunfar en el club italiano. especialmente tras ganar el Scudetto esta temporada bajo la dirección de Christian Chivu.

    Su buen rendimiento lo puso en la mira del Barcelona, pero el Inter avisó que no negociaría por menos de 70 millones de euros.

    La entidad blaugrana, con problemas económicos, no ha hecho aún una propuesta formal. el Inter no tiene prisa por vender a uno de los mejores centrales zurdos, ya que su contrato vence en 2028 y cobra unos 5,5 millones por temporada.

    • Anuncios

  • Movimientos entre bastidores

    Las negociaciones comenzarán si el Real Madrid acepta pagar al Inter de Milán lo que pide, algo que el Barcelona no ha hecho. Ambos clubes mantienen contacto constante para cerrar el traspaso de Denzel Dumfries a España por 20 millones de euros, cantidad que se abonará en julio.

    Además, hace días se jugó en el Bernabéu el partido benéfico «Leyendas de la Solidaridad», que permitió un encuentro amistoso entre los presidentes Florentino Pérez y Giuseppe Marotta.

    En el encuentro se sondó la situación de Bastoni, quien pese a las críticas por su expulsión en el derbi ante la Juventus y la polémica en torno a su comportamiento, ha tenido una temporada exitosa con dos títulos. Pese a ello, la directiva y el cuerpo técnico le mostraron total apoyo, lo que reforzó su compromiso con el club.

  • La postura de Bastoni

    Si Mourinho convence al Real Madrid para fichar a Bastoni, el Inter deberá negociar y al defensa le costará rechazar la oferta.

    Aunque el defensa quiere seguir en la Serie A y la Champions con Kevo, la llamada del Real Madrid podría más. El Inter ya avisó: no habrá descuentos.