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El Inter confirma la renovación de Cristian Chivu tras ganar Serie A y Coppa Italia
Los nerazzurri premian al entrenador que ha conseguido el doblete
Tras una temporada mejor de lo esperado, el Inter ha renovado a Chivu. El técnico rumano, que pasó de la Primavera al primer equipo en junio de 2025, firmó por dos años más.
El club lo ha confirmado en un comunicado: «El Inter se complace en anunciar la renovación de Cristian Chivu. Gracias al nuevo acuerdo, el técnico seguirá al frente de los nerazzurri hasta 2028». Esta estabilidad refuerza al club, que aspira a seguir creciendo tras ganar su 21.º Scudetto y su 10.ª Coppa Italia.
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Una primera temporada récord
El primer año de Chivu al frente del primer equipo fue histórico. En 58 partidos convirtió al equipo en una fuerza dominante y logró un doblete nacional. La Lega Calcio Serie A lo nombró Entrenador de la Temporada, afianzando su reputación como uno de los técnicos emergentes de Europa.
Se convirtió en el quinto técnico que gana el Scudetto en su debut en el club, tras Arpad Weisz (1929-30), Alfredo Foni (1952-53), Giovanni Invernizzi (1970-71) y José Mourinho (2008-09). Además, es la primera persona en la historia del Inter en ganar la liga y la Coppa Italia en el mismo año, tanto como jugador como entrenador.
Encarnando el espíritu del «Interismo»
Más allá de los títulos, Chivu destaca por su conexión con los valores del club: orgullo, lealtad e Interismo. Esa filosofía se ha extendido al vestuario y ha creado una cultura de sacrificio. En las celebraciones, el técnico cede el protagonismo a sus jugadores.
Su liderazgo se recordó en la final de la Coppa Italia en Roma, cuando se apartó para que el plantel celebrara solo. Mostró la misma humildad en la fiesta del Scudetto en San Siro, donde solo alzó el trofeo tras el empujón de Lautaro Martínez y sus compañeros.
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Lautaro elogia la actuación perfecta de Chivu
Lautaro elogió a Chivu tras ganar la Coppa Italia el mes pasado y declaró a Sport Mediaset: «Significa mucho, porque no fue fácil volver al éxito tras lo del año pasado, pero hemos tenido una temporada extraordinaria. Mostramos buenos resultados, actuaciones sólidas e intensidad, así que estoy orgulloso de cerrar con otro trofeo importante.
Siempre se habla del Inter, pero debemos mirar lo conseguido a lo largo de los años. Seguiremos nuestro camino; este es un trofeo más. A Chivu le pondríamos un 10, porque nos ha ayudado muchísimo».